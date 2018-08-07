07 Ağustos 2018 Salı29 Şevval 1439
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İşte ön mutabakata doların ilk tepkisi

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İşte ön mutabakata doların ilk tepkisi
Merkez Bankası'nın döviz hamlesi öncesi 5.1850 TL'de hareket eden Dolar/TL kuru, hamle sonrası 5.16 TL'nin altını gördükten sonra hızla yükselerek piyasalar kapandıktan sonra 5.42'yi gördü.
İşte ön mutabakata doların ilk tepkisi İşte ön mutabakata doların ilk tepkisi İşte ön mutabakata doların ilk tepkisi

 

Piyasalar dün Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilim ve İran yaptırımlarının yürürlüğe gireceği haberiyle hareketli seyretti. Dolar 5.1962 TL’ye kadar yükselirken, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası piyasada son işlemler 5.1806 TL’den yapıldı. Euro kuru ise gün içerisinde en yüksek 6.0019 TL’yi görürken, bankalararası piyasada son işlemler 5.9919 TL’den gerçekleşti.

KAPANDIKTAN SONRA DA YÜKSELDİ

Piyasalar kapandıktan gerçekleşen uluslararası işlemlerde dolar saat 23.48’de 5.43 TL’ye kadar yükseldikten sonra gece 00.30 saatlerinde 5.33’e kadar gevşedi. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi gün içerisinde yüzde 19.83, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de gün içerisinde en yüksek yüzde 22.50 seviyesini gördü. Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya 320 puan azalarak 95 bin 290 puandan başlarken, günü yüzde 1.50 düşüşle 94.173 puandan tamamladı.

ÖN MUTABAKATA İLK TEPKİ

Dolar ve Euro ABD ile ön mutabakat açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirerek 01.50'de sırasıyla 5.26 ve 6.08'e kadar geriledi.

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