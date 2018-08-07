Amerika şubesi için geri sayım başladı

Küçücük bir dükkânda başlayan hikâyesini 15 ilde 85 şube ve günde 12 tonluk üretimiyle büyüten Göçmen Börekçisi, şimdi de Amerika’ya açılıyor.

Markanın sahipleri İlker Can Dönmez ve Tanju Taner Dönmez, titiz fizibilite çalışmalarından sonra, perakende ve işletme danışmanlığı tecrübesiyle ABD’deki yatırımlarının önünü açacağına inandıkları Güney Demirci ve ortağı ile “Master Franchise” anlaşması imzaladı. Göçmen Börekçisiglobal pazarda “Tegtat By Göçmen Börekçisi” markasıyla mağazalaşmayı hedefliyor.

Amerika’daki ilk şubeyi Washington’da açacaklarını anlatan Göçmen Börekçisi Fabrika Müdürü Mustafa Sağlam, “ABD şubemizin açılacağı Washington’da çok ciddi oranda Türk yaşıyor. Büyük bir lokasyonda yer tutuldu. -18 derecede 40’lık konteynırlarda sevkiyatı gerçekleştireceğiz. 16 gün sevkiyat süreci var. Suudi Arabistan Riyad’da da şubemiz var. Oraya da sevkiyatlarımız 21 günde gerçekleşiyor. İngiltere’den de restoranları olan işletmeciden franchise talebi geldi, bu yılın sonuna doğru hizmete açılacak şekilde hazırlanıyoruz. Yurtdışından çok teklif geliyor. Biz bu konuda önemli araştırmalar yapıyoruz ve karar veriyoruz” dedi.