Olay, Yıldırım'a bağlı Esenevler Mahallesi'nde 12 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Sıva ustası olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Tahsin B, sıcaktan tansiyonu yükselince, dengesini kaybedip yedinci kattan düşerek ağır şekilde yaralandı. Tahsin B, meslektaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Tahsin B, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan ailesi fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin yardımıyla aile teskin edilirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.
07 Ağustos 2018 Salı29 Şevval 1439
- YKS tercihleri başladıAnkara’da 'Özel Akıllı Okullar' operasyonu!Eksik güne de maaş varF.Bahçe avantaj peşinde! Muhtemel 11'lerBöyle düğün adeti görülmediTansiyonu düşen adamın acı ölümü!Meteoroloji'den herkesi ilgilendiren uyarıAmerika şubesi için geri sayım başladıABD basını: Türkiye'deki muhalefette akıl yok'Eyvah Türkler geliyor' korkusu!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:17 Güneş 05:59 Öğle 13:16 İkindi 17:07 Akşam 20:21 Yatsı 21:56
- 31°C Adana
- 34°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 27°C Ağrı
- 27°C Amasya
- 27°C Ankara
- 31°C Antalya
- 25°C Artvin
- 28°C Aydın
- 27°C Balıkesir
- BIST: 95.215 1.11
- Altın: 204,442 -1.24
- Dolar: 5,2443 -1.61
- Euro: 6,0752 -1.35
Tansiyonu düşen adamın acı ölümü!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Böyle düğün adeti görülmediSakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir düğünde damada arkadaşları tarafından yapılan şakalar renkli görüntüler oluşturdu.
Tansiyonu düşen adamın acı ölümü!Bursa’da 12 katlı inşaat halindeki binanın yedinci katından düşen usta hayatını kaybetti.
Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptıEskişehir’de oğlunun çalıştığı dükkana gelen baba yardım etme bahanesiyle kasadaki 4 bin lirayı çaldı.
Şoke eden mezar ilanı!Gaziantep'te bir kişinin başkasına ait aile mezarlığını bir alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkardığı belirlendi
Dünya bu bebeği konuşuyor!İngiltere'de hekimler henüz 12 günlük kız bebeğin dişini çekmek zorunda kaldı. İngiliz Dişhekimleri Birliği'ne (BDA) göre her 2000 bebekten biri doğum dişiyle dünyaya geliyor.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Böyle düğün adeti görülmedi
- Tansiyonu düşen adamın acı ölümü!
- Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptı
- Şoke eden mezar ilanı!
- Dünya bu bebeği konuşuyor!
- Kamyon kasasında yakalandılar!
- Yalova'de derede erkek cesedi bulundu
- 3 yaşındaki kızın ameliyat sonrası dünyası karardı
- Teknolojiye ayak uyduran kağıt toplayıcısı
- Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı!
- Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu
- Sigortacıya evinin önünde infaz
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.