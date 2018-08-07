07 Ağustos 2018 Salı29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:17Güneş 05:59Öğle 13:16İkindi 17:07Akşam 20:21Yatsı 21:56
    • 31°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 95.215 1.11
  • Altın: 204,442 -1.24
  • Dolar: 5,2443 -1.61
  • Euro: 6,0752 -1.35

Böyle düğün adeti görülmedi

»
Böyle düğün adeti görülmedi
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir düğünde damada arkadaşları tarafından yapılan şakalar renkli görüntüler oluşturdu.
Böyle düğün adeti görülmedi Böyle düğün adeti görülmedi Böyle düğün adeti görülmedi

Furkan Abdullah-Tuğçe çifti Sakarya’da dünya evine girdi. Ancak bir ömür sürecek olan mutluluğa adım atmak damat için o kadar da kolay olmadı. Gerçekleştirilen düğün öncesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Gelenekler gereği çiçeği burnunda damada arkadaşları zor anlar yaşattı. Damada arkadaşları adeta işkence yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı düğün öncesinde Damat Furkan, gelin alması için kız evine gittiğinde arkadaşları önce yüzünü boyadı. Ardından ayakkabılarını ve çoraplarını çıkartarak yalın ayak bıraktı. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi gelin arabaya bindirildikten sonra Furkan Abdullah, araca bağlanan halatla gelin arabasını çekmeye başladı. O anlar ise ilginç görüntülere sahne oldu. 
 

Arkadaşları tarafından araca bindirilmeyen damat, bir süre gelin arabasını halatla çekerek Tuğçe ile bir ömür mutluluğa yelken açmayı ne kadar istediğini tüm davetlilere göstermiş oldu. Arkadaşlarının türlü şakalarına maruz kalan Damat Furkan Abdullah, daha sonrasında dünya evine girerek mutluluğa yelken açtı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Böyle düğün adeti görülmediBöyle düğün adeti görülmediSakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir düğünde damada arkadaşları tarafından yapılan şakalar renkli görüntüler oluşturdu.
Tansiyonu düşen adamın acı ölümü!Tansiyonu düşen adamın acı ölümü!Bursa’da 12 katlı inşaat halindeki binanın yedinci katından düşen usta hayatını kaybetti.
Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptıOğlunun iş yerine gelip bunu yaptıEskişehir’de oğlunun çalıştığı dükkana gelen baba yardım etme bahanesiyle kasadaki 4 bin lirayı çaldı.
Şoke eden mezar ilanı!Şoke eden mezar ilanı!Gaziantep'te bir kişinin başkasına ait aile mezarlığını bir alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkardığı belirlendi
Dünya bu bebeği konuşuyor!Dünya bu bebeği konuşuyor!İngiltere'de hekimler henüz 12 günlük kız bebeğin dişini çekmek zorunda kaldı. İngiliz Dişhekimleri Birliği'ne (BDA) göre her 2000 bebekten biri doğum dişiyle dünyaya geliyor.
Kamyon kasasında yakalandılar!Kamyon kasasında yakalandılar!İstanbul’da 22 Pakistanlı mülteci, balık istifi seyahat ettikleri kamyon kasasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.
  • Yalova'de derede erkek cesedi bulundu04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:00
  • Sağlıksız kurbanlıklara geçit yok03 Ağustos 2018 Cuma 12:17
  • Kedi yavruları yatak odasında, kendileri çekyatta yatıyor03 Ağustos 2018 Cuma 10:00
  • Meteorolojiden hava durumu için son dakika açıklaması!03 Ağustos 2018 Cuma 09:41
  • Genç kadın intihara teşebbüs etti, vatandaş canlı yayına geçti03 Ağustos 2018 Cuma 09:37
  • Ankara’da sel hayatı felç etti03 Ağustos 2018 Cuma 08:03
  • Çok izlenen namaz kılan kedi videosu gerçek mi?02 Ağustos 2018 Perşembe 11:43
  • Mahkum doktoru bıçaklayıp firar etti02 Ağustos 2018 Perşembe 09:46
  • Sokağa atılan görme engelli kadına belediye sahip çıktı01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:27
  • Bankaya kuzu ile girdi, gören şaştı kaldı!01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri