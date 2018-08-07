07 Ağustos 2018 Salı29 Şevval 1439
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Mahir Ünal açıkladı: Partinin yarısı yenilenecek!

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Mahir Ünal açıkladı: Partinin yarısı yenilenecek!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, kongre sonrası parti yönetiminin yarısının yenileneceğini söyledi.
Mahir Ünal açıkladı: Partinin yarısı yenilenecek! Mahir Ünal açıkladı: Partinin yarısı yenilenecek! Mahir Ünal açıkladı: Partinin yarısı yenilenecek!

Katıldığı televizyon programında canlı yayınında açıklamalarda bulunan Mahir Ünal'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Hem devlet yönetiminin yeni teamüllerinin oluşması gerekiyor. Bakanlar Kurulu'nun tam da böyle olması gerekiyordu. Meclis grubunda bir değişiklik gerçekleşti.

'AK PARTİ'NİN GELENEĞİ HALİNE GELDİ'

Şimdi biz her kongrede ve her genel seçimde, yerel seçimde yarı yarıya bir yenilenmeye gerçekleştiririz. Bu artık AK Parti'nin geleneği haline geldi. tabii ki MKYK'da da bir değişiklik olacak, yenilenecek.

'GÖREV VE SORUMLULUKLARDA YER DEĞİŞTİRME'

İşte biz kadın ve gençler konusunda AK Parti'nin özel bir hassasiyeti var. MKYK'da da yeni gençlerimiz gelecek. Yeni siyasetin gereği olarak yeni bir siyasetçi profili de kaçınılmaz olarak oluşacak. Tüzük değişikliği gerçekleşecek. Çünkü sistem değişikliğiyle birlikte AK Parti'nin tüzüğünde de değişmesi gereken bazı hususlar var. Bu birilerinin görevden alınması değil, bu görev ve sorumluluklarda yer değiştirme mahiyetinde olacak.

Genel Başkan Vekilliği kalacak ama diğer taraftan hükümetin kurulmasına ilişkin, koalisyona ilişkin parti tüzüğündeki bazı hükümler vardı. Doğal olarak bu hükümler kaldırılacak.

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