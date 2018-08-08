Türkiye ve ABD arasında günlerdir devam eden gerilimde açıklamalar peş peşe gelirken bugün ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır" denildi.
08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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ABD'den son dakika Türkiye açıklaması
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir" denildi. Açıklamada dolarının 7 TL olacağı iddialarına da cevap verildi.
Türkiye ve ABD arasında günlerdir devam eden gerilimde açıklamalar peş peşe gelirken bugün ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır" denildi.
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ABD'den son dakika Türkiye açıklamasıABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir" denildi. Açıklamada dolarının 7 TL olacağı iddialarına da cevap verildi.
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