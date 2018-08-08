08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Alman devinden Türkiye'ye 1.2 milyarlık yatırım

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bosch Türkiye'nin Bursa'da kuracağı yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi sayesinde yılda 185 milyon dolar ihracat yapılacağını belirtti.
Alman devinden Türkiye'ye 1.2 milyarlık yatırım
Alman devinden Türkiye'ye 1.2 milyarlık yatırım Alman devinden Türkiye'ye 1.2 milyarlık yatırım Alman devinden Türkiye'ye 1.2 milyarlık yatırım

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young'ı makamında kabul etti. 

Ana gündem maddesini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisinin oluşturduğu görüşmede, Bosch'un Türkiye ve Ortadoğu'dan Sorumlu Hükümet ve Dış İlişkiler Direktörü Yasin Akdere de hazır bulundu.

Varank, buradaki konuşmasında, Bosch Türkiye'nin 5 yılda tamamlayacağı üretim tesisinin cari açığın azaltılmasında önemli rol oynayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bosch Türkiye'nin Bursa'da yapacağı 1,2 milyar liralık yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi sayesinde yılda 185 milyon dolar ihracat yapılacak. Böylece 45 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Bu yatırımın cari açığın azalmasına 230 milyon dolar katkı sağlamasını hedefliyoruz. Ülke olarak, Bosch'un yeni yatırımlar için Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'de yatırım yaparak ekonomimize katkı sağlayan, teknoloji geliştiren ve istihdam oluşturan tüm şirketler bizim şirketimizdir. Biz, yatırımcı açısından yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz. Hepsi başımızın tacıdır."

"Bu yatırım Türkiye'deki varlığımızı güçlendirecek"

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Young da tesis için verilen desteklerden memnun olduklarını vurgulayarak, tesiste üretilenlerin Türkiye ve ihracat yapılan diğer ülkeler için önemli olacağını bildirdi.

Bosch Grubu olarak, Türkiye'de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiklerine dikkati çeken Young, "Türkiye, aynı zamanda Bosch için önemli bir üretim, ihracat ve Ar-Ge üssü konumunda bulunuyor. Bu yatırım, Türkiye'deki varlığımızı daha da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

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