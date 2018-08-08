İçişleri Bakan Yardımcılığı'na 4 isim atandı

Buna göre, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy’un atanması gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Serap Ersoygetirildi.
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Buna göre, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy’un atanması gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Serap Ersoygetirildi.