08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Haydar Baş kendini böyle savundu

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BTP Genel Başkanı Haydar Baş hakkında açılan davayla ilgili yaptığı açıklamada, "Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır" iddiasında bulundu.
Haydar Baş kendini böyle savundu
Haydar Baş kendini böyle savundu Haydar Baş kendini böyle savundu Haydar Baş kendini böyle savundu

Dr. Mustafa Eraslan’ın 6 milyon lira değerindeki malvarlığını zorla üzerine geçirtip boş senet imzalattığı iddiasıyla yargılanan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın tüm taşınmazlarına tedbir konularak yurt dışına çıkışının yasaklandığı öğrenildi.

Haydar Baş konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Baş, "Haber konusu edilen Dr. Mustafa Eraslan ile aramızdaki ihtilafta da adalet yerini bulacaktır" ifadesini kullandı.

Baş'ın açıklaması şöyle:

"Yargı süreci devam ettiği için dava konusu ve içeriği hakkında bilgi vermeyi uygun görmüyoruz. Devam eden davanın tutanak kayıtlarının dosya içeriğine ve aslına aykırı şekilde basına yansıması, bir kez daha büyük bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi gösteriyor.

Büyük Türk milleti şahsımı ne bir dava dosyasıyla, ne de basit oyunlarla tanıyacak.

Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır. Biz ömrümüzü adadığımız Türk milleti ve devleti için yapmak istediklerimiz ile zaten gözler önünde ve gönüllerdeyiz. Türk adaletine güvenimiz tamdır".

 

 

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