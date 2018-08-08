Kurbanlık fiyatları yüksek bulunuyor

Kurban Bayramı'na 15 gün kala Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenerek İstanbul’a getirilen kurbanlıklar, pazarın ilk gününde görücüye çıktı. Besiciler, pazarda kurbanlık fiyatlarının yüzde 30 arttığını söyledi.

Kurban Bayramı'na 15 gün kala Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenerek dün gece İstanbul'a giriş yapan kurbanlıklar, belediyelerin kurban pazarlarında satışa sunulmaya başladı. Avrupa yakasının Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında bulunan 280 kurban satış çadırlarının bir kısmında kurbanlıklar yerini aldı.

KURBANLIKLAR FİYATLARI YÜZDE 30 ARTTI

Milli Gazete'nin haberine göre, beslediği kurbanlık hayvanlarını İstanbul'a getiren üretici Kayhan Akay fiyatların geçen yıla oranla üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle yüzde 30 arttığını söyledi.

Kurbanlıklarının hepsini satmayı düşündüklerini ifade eden Akay, "Kırıklareli’nden geliyoruz. 70 tane büyükbaş hayvanımız var. Bin yedi yüz, iki bin lirasını olan bir kurban almak için hisseye girebilir. Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 30 fark var" dedi.

ALICILAR FİYATLARI YÜKSEK BULDU

Kurbanlık pazarına gelen alıcılar, fiyatları pahalı buldu. Pazarın ilk gününden kurbanlık bakmaya gelen ve beğendiği kurbanlık için pazarlığa giren Mücahit Yılmaz da, "Alıcıyım, ilk günden bitirmek istiyorum. Geçen sene aldığım fiyatlara göre kıyaslıyorum. Mutlaka biraz farklı olacak. Arkadaşlar da haklı ama bizim de bütçe meselesi" dedi.

Çadırdan çadıra farklılık gösteren fiyatlarda ise büyükbaş hayvanların 8 ila 20 bin küçükbaş hayvanların da bin 500 ila 2 bin arasında satılması bekleniyor.

Kaynak: Milli Gazete