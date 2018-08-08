08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Yanlış iğne sebebiyle felç kaldı, tek isteği akülü araba

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Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Zeynettin Çağcı, küçük yaşlarda vurulan yanlış iğne sebebiyle belden aşağı felç kaldı. Bir daha yürüyemeyen Çağcı, sokaklarda arbane çalarak çocuklarını geçindirmeye çalışıyor.
Yanlış iğne sebebiyle felç kaldı, tek isteği akülü araba
Yanlış iğne sebebiyle felç kaldı, tek isteği akülü araba Yanlış iğne sebebiyle felç kaldı, tek isteği akülü araba Yanlış iğne sebebiyle felç kaldı, tek isteği akülü araba

Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesinde yaşayan Zeynettin Çağcı, çocuk yaşlarda geçirdiği hastalık sonrası vurulan yanlış iğneden dolayı belden aşağısı tutmadı.

Belden aşağısı gelişmeyen talihsiz adamın bacakları incecik kaldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Çağcı, 3 ayda bir aldığı engelli maaşıyla geçinemeyince akşamları Kızıltepe ilçesinde sokaklarda arbane çalarak geçimini sağlıyor. 

İHA'nın geçtiği habere göre, İstasyon ile Kızıltepe arasındaki 10 kilometrelik yolu büyük zahmetle geldiğini söyleyen Çağcı, “Ekmek davası, çocuklarım için çalışıyorum. Haftanın bir günü geceleri gelip burada oturup arbane çalıyorum. Yoldan geçen vatandaşlar bana para veriyorlar bende onlara dua ediyorum. Yaklaşık 30-35 TL çıkarıyorum. Üç çocuğum var üçünü de Kuran kursuna gönderiyorum. Kirada oturuyorum engelli maaşı alıyorum. Devlet yetkililerden akülü ve ya da normal engellilerin kullandığı bir motor istiyorum” dedi.  

İHA

 

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Yanlış iğne sebebiyle felç kaldı, tek isteği akülü arabaYanlış iğne sebebiyle felç kaldı, tek isteği akülü arabaMardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Zeynettin Çağcı, küçük yaşlarda vurulan yanlış iğne sebebiyle belden aşağı felç kaldı. Bir daha yürüyemeyen Çağcı, sokaklarda arbane çalarak çocuklarını geçindirmeye çalışıyor.
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