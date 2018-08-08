Bütün Türkiye bir 'kongre' etmiyor

Türkiye'de 2017 yılı itibarıyla milli, halk, üniversite ve okullara ait olan kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı 65 milyon civarında. Sadece Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde ise 164 milyon, İngiliz Britanya Kütüphanesi'nde 170 milyon kitap yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de 28 bin 126 kütüphane bulunuyor. Bunlardan biri milli, bin 146'sı halk, 564'ü üniversite ve 26 bin 415'i örgün ve yaygın eğitim kurumuna ait. Milli Kütüphane'nin 26 bin 478, halk kütüphanelerinin 2 milyon 201 bin 39 ve üniversite kütüphanelerinin 3 milyon 814 bin 500 üyesi bulunuyor.

Geçen yıl Milli Kütüphane'deki kitap sayısı 1 milyon 410 bin 489 olarak tespit edildi. Buradaki diğer materyalin sayısı ise yüzde 18.4 artarak 184 bin 316 oldu. Milli Kütüphane'den yararlananların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 629 bin 905 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise yüzde 1.9 azalarak 26 bin 478'e düştü.

Halk kütüphanelerinin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0.8 artarak bin 146 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı bu dönemde yüzde 6.2 artışla 19 milyon 993 bin 613'e ulaştı. Bu kütüphanelerdeki kayıtlı üye sayısı aynı dönemde yüzde 29.7 artışla 2 milyon 201 bin 39'a yükseldi. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı yüzde 7.8 artarak 25 milyon 91 bin 232'ye çıktı. Üniversite kütüphanelerinin sayısı geçen yıl 564 olarak kayıtlara geçti. Buralardaki kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7.5 artışla 16 milyon 385 bin 532'ye çıktı. Kayıtlı üye sayısı ise bu dönemde yüzde 0.1 artarak 3 milyon 814 bin 500'e yükseldi. Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı ise 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 3.2 azalarak 26 bin 415'e geriledi. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısı aynı dönemde yüzde 2.6 azalarak 26 milyon 707 bin 127 oldu.

SADECE AMERİKAN KÜTÜPHANESİ'NDE FAZLA KİTAP VAR

İngiltere'de bulunan ve yaklaşık 400 yıl önce kurulan Britanya Kütüphanesi koleksiyonunda 170 milyon kitap barındırıyor. Bünyesine her yıl 3 milyon kitap eklenmeye devam eden kütüphanenin yıllık ziyaretçi sayısı 1.70 milyon 1800'de ABD Kongresi tarafından kurulan Amerikan Kongre Kütüphanesi ise 164 milyon esere ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında 38 milyon kitap, 70 milyon el yazması, 3.6 milyon kayıt, 14 milyon fotoğraf, 5.5 milyon harita ve 8.1 milyon müzik notası bulunuyor. Kütüphane, binlerce araştırmacının yanı sıra yıllık ortalama 2 milyondan fazla turist çekiyor. 1911'de inşa edilen New York Kütüphanesi'nde ise 50 milyonun üzerinde kitap, DVD ve CD bulunuyor.