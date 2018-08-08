Ucuz ekmek sattı dava edildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 400 gram ekmeği 1 liradan sattığı için mahkemelik olan fırıncı bir kez bile iş yerine gelmeden rapor hazırlayan bilirkişiye isyan etti. Bilirkişi, hazırladığı raporda fırıncının 1 liraya sattığı 400 gram ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğunu yazdı, mahkeme başkanı da yeni bilirkişi raporu istedi.
Ekmekte zam tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Bursa'daki bir fırıncı 400 gram ekmeği bir liradan yani meslektaşlarının yarısından da ucuz sattığı için dava edildi. Haksız rekabet yapıldığını öne süren rakip fırıncılar fırıncı Kazım Balaban'ı dava etti. Dava devam ederken, hakimin rapor hazırlamasını istediği bilirkişinin 1 liraya satılan 400 gram ekmeğin 1 lira 65 kuruşa mal edildiğine yönelik raporu ise fırıncıyı isyan ettirdi.
Mustafakemalpaşa ilçesinde, 40 yıllık fırıncılık yapan Kazım Balaban'ın, uzun süredir 400-450 gram ekmeği 1 liraya sattığı için başına gelmeyen kalmadı. Vatandaşa ucuz ve kaliteli ekmek yapan Balaban’ı, diğer fırıncılar haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi. Geçtiğimiz günlerde fırına ihtar gönderildi. Daha sonra Balaban’a Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılarak, bir bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişi raporunda Balaban’ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğu vurgulandı. Ayrıca fırının mülkünün Balaban’a ait olmasına rağmen raporda günlük kirasının 135 lira gösterilmesi dikkat çekti.
Unu yüklü miktarda ve nakit aldıkları için maliyetin düştüğünü, işyerinin mülkünün kendisine ait olduğunu ve sadece kendi fırınında elden satış yaptığını ifade eden Kazım Balaban, “Düşük maliyeti vatandaşın lehine kullanıyoruz. Ekmeği ucuza satıyoruz. Diğer fırıncı arkadaşlar beni "ucuza satıyorsun" diye dava ettiler. Ben kar ediyorum. Nakit iş yapıyorum. Bütün girdilerim ekonomik olduğu için vatandaşa yansıtıyoruz. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Kendime özel imalatım var. 400-450 gram ekmeği 1 liraya satıyoruz” dedi.
Bilirkişinin 1 liraya satılan ekmeğe, 1 lira 65 kuruşluk maliyet çıkarttığını vurgulayan Balaban, “O rapora göre, her ekmekte 65 kuruş zarar ediyorum. Günde bin 500 ekmek çıkarttığımı farz edersek günde bin lira zarar ediyorum. Ayda 30, yılda 365 bin lira zarar çıkıyor. 20 yıllık zararım 7 trilyonu buluyor. Ama ben zarar etmiyorum” diye konuştu.