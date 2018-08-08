08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Ucuz ekmek sattı dava edildi

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 400 gram ekmeği 1 liradan sattığı için mahkemelik olan fırıncı bir kez bile iş yerine gelmeden rapor hazırlayan bilirkişiye isyan etti
Ucuz ekmek sattı dava edildi
Ucuz ekmek sattı dava edildi Ucuz ekmek sattı dava edildi Ucuz ekmek sattı dava edildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 400 gram ekmeği 1 liradan sattığı için mahkemelik olan fırıncı bir kez bile iş yerine gelmeden rapor hazırlayan bilirkişiye isyan etti. Bilirkişi, hazırladığı raporda fırıncının 1 liraya sattığı 400 gram ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğunu yazdı, mahkeme başkanı da yeni bilirkişi raporu istedi. 

Ekmekte zam tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Bursa'daki bir fırıncı 400 gram ekmeği bir liradan yani meslektaşlarının yarısından da ucuz sattığı için dava edildi. Haksız rekabet yapıldığını öne süren rakip fırıncılar fırıncı Kazım Balaban'ı dava etti. Dava devam ederken, hakimin rapor hazırlamasını istediği bilirkişinin 1 liraya satılan 400 gram ekmeğin 1 lira 65 kuruşa mal edildiğine yönelik raporu ise fırıncıyı isyan ettirdi. 

Mustafakemalpaşa ilçesinde, 40 yıllık fırıncılık yapan Kazım Balaban'ın, uzun süredir 400-450 gram ekmeği 1 liraya sattığı için başına gelmeyen kalmadı. Vatandaşa ucuz ve kaliteli ekmek yapan Balaban’ı, diğer fırıncılar haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi. Geçtiğimiz günlerde fırına ihtar gönderildi. Daha sonra Balaban’a Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılarak, bir bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişi raporunda Balaban’ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğu vurgulandı. Ayrıca fırının mülkünün Balaban’a ait olmasına rağmen raporda günlük kirasının 135 lira gösterilmesi dikkat çekti. 

Unu yüklü miktarda ve nakit aldıkları için maliyetin düştüğünü, işyerinin mülkünün kendisine ait olduğunu ve sadece kendi fırınında elden satış yaptığını ifade eden Kazım Balaban, “Düşük maliyeti vatandaşın lehine kullanıyoruz. Ekmeği ucuza satıyoruz. Diğer fırıncı arkadaşlar beni "ucuza satıyorsun" diye dava ettiler. Ben kar ediyorum. Nakit iş yapıyorum. Bütün girdilerim ekonomik olduğu için vatandaşa yansıtıyoruz. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Kendime özel imalatım var. 400-450 gram ekmeği 1 liraya satıyoruz” dedi.

Bilirkişinin 1 liraya satılan ekmeğe, 1 lira 65 kuruşluk maliyet çıkarttığını vurgulayan Balaban, “O rapora göre, her ekmekte 65 kuruş zarar ediyorum. Günde bin 500 ekmek çıkarttığımı farz edersek günde bin lira zarar ediyorum. Ayda 30, yılda 365 bin lira zarar çıkıyor. 20 yıllık zararım 7 trilyonu buluyor. Ama ben zarar etmiyorum” diye konuştu.

Bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini belirten Balaban, “Ticaret Bakanlığı'ndan bu işin düzenlenmesini istiyorum. Ekmek fiyatları serbest bırakılması lazım. Herkes maliyetini ona göre yapsın, vatandaş tercih etsin. Yeni bilirkişi raporundan umutlu değilim. Bilirkişi, bana hiç sormadı. Umumi hesap olmaz. Benim imalatta olmayan şeyler raporda var. Benim fırınım kendi yerim. Ama bilirkişi, her gün 135 lira kira maliyeti koymuş. Böyle bir şey olamaz. Ayda 4 bin liraya yakın para yapıyor. Biz ekmeği ürettiğimiz yerde yapıyoruz. Biz, ekmeğe uzun zamandır zam yapmıyoruz ve kar ediyoruz. İnsanların duasını alıyoruz” açıklamasını yaptı. 
 
Fırından alışveriş yapan vatandaşlar ise, “Bu ekmek hem ucuz, hem kaliteli. Piyasada aynı ekmek 3-4 lira civarında. Niye oradan alalım. Bu adam zararına ekmek satamaz. Ben inanmıyorum. Ama hakkını arayacak. Bilirkişi gelip, fırında araştırma yapması lazım” şeklinde konuştu.
 
“Ucuz ekmek için her gün 17 kilometre geliyorum”
5 / 5 Ucuz ekmek sattı dava edildi, bilirkişi raporu şaşkına çevirdi Çeltikçi Köyü’nden Mustafakemalpaşa merkeze geldiğini ifade eden başka bir vatandaş ise, şunları söyledi: "Ekmek almak için her gün 8 lira yol parası veriyorum. Buraya 17 kilometre uzaklıkta oturuyorum. Ucuz ekmek bizim aile bütçemize bin lira civarında katkı yapıyor. Köyde şu ekmek 4 lira. 4 tane aldığım zaman 16 lira” dedi. 
 
Başka bir vatandaş ise, “Ekmek fiyatları ucuz. Mustafakemalpaşa’ya taşınalı 6 sene oldu. En iyi fırın burası. Bu adam millet için çalışıyor. Her yerden ekmek aldım, bunun gibi ekmek görmedim” dedi.
 

 

 

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