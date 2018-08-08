08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Kılıçdaroğlu'ndan veda gibi mesaj

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CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gitmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine bugüne kadar yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkürler ederek "Partide yeni bir dönem başlayacak" dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan veda gibi mesaj
Kılıçdaroğlu'ndan veda gibi mesaj Kılıçdaroğlu'ndan veda gibi mesaj Kılıçdaroğlu'ndan veda gibi mesaj

A takımında değişikliğe gitmeye hazırlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine şimdiye kadar ki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. "Partide yeni bir dönemin başlayacağını" belirten Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı yarın ya da Cuma günü açıklaması bekleniyor.

MYK ÜYELERİNE "VEDA" GİBİ MESAJ

Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde Kılıçdaroğlubaşkanlığında gerçekleşen MYK toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine "Partide yenibir dönemin başlayacağını" söyleyerek, çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğiöğrenildi.

TOPLANAN İMZA SAYISINI DİKKATE ALIYOR

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, olağanüstü kurultay toplanmasa da buna ilişkin taleplerin önemli olduğunu, toplanan imza sayısının dikkate alınması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

YARIN YA DA CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Bu arada bazı genel başkan yardımcılarının "yeni dönemde görev almak istemediklerini" Kılıçdaroğlu'na ilettikleri kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı 60 kişilik Parti Meclisi'nden (PM) seçerek yarın ya da cuma günü açıklaması bekleniyor.

"BÜYÜK DEĞİŞİM" BEKLENTİSİ

Partide, 18 kişiden oluşan MYK üyelerinin büyük kısmının değiştirileceği, genel başkan yardımcılığı sayısının da düşürüleceği konuşuluyor. Yeni dönemde görev verilmeyecekler arasında Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu ifade ediliyor.

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