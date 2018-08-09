Emeklilere çifte müjde! Hazırlıklar tamam

SGK, 12 milyon emekliye 4 bin 809 liralık avans için hazırlıkları tamamladı. Kamu bankaları da emeklilere nakit desteği sağlamak için 'faizsiz kredi' çalışması yapıyor.

Bayramlarda biner lira ikramiye müjdesinin ardından emekliler için yeni haberler de geldi. Emekliye ayrılıp, maaşının bağlanmasını bekleyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir imkan sağlıyor. Yeni emekli olanlara verilecek avans imkanının kapsamı genişletilecek. Düzenleme hayata geçerse, tüm emekliler maaşlarının 3 katı kadar avans alabilecek. .Öte yandan kamu bankaları, emeklilere nakit desteği sağlamak için 'faizsiz kredi' hazırlığı yapıyor. Düzenleme hayata geçerse vatandaş, aylığını aldığı bankadan maaşının 10 katına kadar kredi kullanabilecek.

ESKİ EMEKLİ DE FAYDALANACAK

Avans miktarı, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 809 lira (1.603 x 3) avans alabiliyor. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması gündemde. Yeni düzenleme kanunlaşırsa, tüm emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tasarıya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

MAAŞINI ALDIĞI BANKADAN

Faizsiz kredi için ise kamu bankalarının çalışmaları devam ediyor. Kampanya kapsamında, emekliler maaşlarına göre belli miktarda kredi çekebilecek ve borcunu faizsiz olarak maaşlarından kesilecek taksitlerle geri ödeyebilecek. Yapılacak düzenlemeyle, emeklilere 10 maaşa kadar faizsiz kredi verilmesi öngörülüyor. Bu konuda kamu bankaları devreye girecek ve emeklilere kredinin yolu açılacak. Emekli, maaşını kredi veren bankadan alacak. Üst limiti 30 bin lira olacak.Taksit ödemelerinin sürdüğü dönemde emekliler maaşlarını krediyi veren bankadan alacak. Böylece taksitler hesaptan kesilecek ve emeklinin ikinci bir işlem yapmasına da gerek kalmamış olacak.

İKRAMİYE16 AĞUSTOS’TA

Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin ödeme tarihi belli oldu. Bin lira ikramiye, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta ödenecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, “Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.