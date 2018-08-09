09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:20Güneş 06:00Öğle 13:16İkindi 17:06Akşam 20:19Yatsı 21:52
    • 31°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 95.790 -1.22
  • Altın: 211,033 3.84
  • Dolar: 5,4168 2.57
  • Euro: 6,2828 2.42

Trafikte dehşet! 'Korna' çaldı diye öldürdü

»
Adana'da, Irak uyruklu Fayek Heşam, trafikte kendisine korna çaldığı için tartıştığı Suriye uyruklu İbrahim Elzekkur'u öldürdü. Cinayetin ardından ailesiyle birlikte Irak'a kaçmak isteyen Heşam ve olaya karışan 5 kişi yakalanıp, tutuklandı.
Trafikte dehşet! 'Korna' çaldı diye öldürdü
Trafikte dehşet! 'Korna' çaldı diye öldürdü Trafikte dehşet! 'Korna' çaldı diye öldürdü Trafikte dehşet! 'Korna' çaldı diye öldürdü

Olay, 5 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle sokaktan ana caddeye çıkan Fayek Heşam, yine motosikletiyle ilerleyen İbrahim Elzekkur'a çarpmaktan son anda kurtuldu. Elzekkur kornaya bastı, ancak motosikletin kornası takılı kaldı. Bunun üzerine Heşam, Elzekkur'a, "Neden kornaya bu kadar uzun basıyorsun" diye çıkıştı. Elzekkur da kendise çarpacağını, bu yüzden kornaya bastığını, kornanın ise takılı kaldığını söyledi. Tartışma kısa sürede büyüdü. Civardaki Suriyeliler de olay yerine toplandı, Heşam'ı dövdü.

Bölgeden ayrılan Heşam, bir süre sonra yakınlarıyla geri geldi. Suriyeliler ile Iraklılar arasında çıkan, 40 kişinin karıştığı kavgada, Elzekkur, sırtından ve karnından bıçaklandı. Hasteneye kaldırılan Elzekkur, doktorların tüm mühadalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, Fayek Heşam'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin kimliğini tespit etti.

Haşem ve akrabaları ise Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi'ne kaçtı. Bir süre burada bekleyen şüpheliler daha sonra Kayseri'ye, buradan da Irak'a kaçmak için Kozan'a geldi. Ekipler, yerlerini tespit ettikleri şüphelileri, düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trafikte dehşet! 'Korna' çaldı diye öldürdüTrafikte dehşet! 'Korna' çaldı diye öldürdüAdana'da, Irak uyruklu Fayek Heşam, trafikte kendisine korna çaldığı için tartıştığı Suriye uyruklu İbrahim Elzekkur'u öldürdü. Cinayetin ardından ailesiyle birlikte Irak'a kaçmak isteyen Heşam ve olaya karışan 5 kişi yakalanıp, tutuklandı.
İbretlik görüntü!İbretlik görüntü!Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda araçtan baş aşağı sarkmış vaziyette bulunan uyuşturucu bağımlısının hali yürek sızlattı.
Ucuz ekmek sattığı için dava edildi!Ucuz ekmek sattığı için dava edildi!Ekmekte zam tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Bursa'daki bir fırıncı 400 gram ekmeği bir liradan yani meslektaşlarının yarısından da ucuz sattığı için dava edildi.
Polis bile görünce 'pes' dedi!Polis bile görünce 'pes' dedi!Adıyaman’da trafik polisleri tarafından durdurulan minibüsün içerisinden 5 büyükbaş kurbanlık çıktı.
1 kuruşluk şok1 kuruşluk şokAntalya’da eşi engelli olan komşusuna yardım etmek amacıyla 2/B arazisinin taksidini ödemek için bankaya giden emekli vatandaş eve döndükten sonra gelen '1 kuruş eksik yatırdınız' telefonuyla şoke oldu.
Karabük'te garip olay! Sesi duyan dışarı fırladıKarabük'te garip olay! Sesi duyan dışarı fırladıKarabük’te kullandığı otomobilin yoldan çıkması sonucu bir apartmanın bahçesine uçan sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.
  • Ağacın içinde ilginç görüntü06 Ağustos 2018 Pazartesi 01:26
  • Gurbetçi aile Edirne'de hayatının şokunu yaşadı03 Ağustos 2018 Cuma 16:00
  • Muğla'da korkunç olay!03 Ağustos 2018 Cuma 14:01
  • Engelli kadının feci sonu!03 Ağustos 2018 Cuma 14:00
  • 2.5 yıl sonra iğrenç intikam!02 Ağustos 2018 Perşembe 09:34
  • Fare zehri içip kaza yaptı01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:40
  • 'Adisyonda ücreti gören bize başvursun'31 Temmuz 2018 Salı 09:58
  • 'insanlık ölmemiş' dedirten an!31 Temmuz 2018 Salı 09:36
  • Erzurum’da bir garip hırsızlık!30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:57
  • Çöpten gelen ses şoke etti!26 Temmuz 2018 Perşembe 16:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri