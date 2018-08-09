Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

Dolar/TL dün ağırlıklı olarak 4.30 seviyesinin altında nispeten sakin bir seyir izlerken, piyasada gözler ABD'ye giden Türk heyetinin yapacağı görüşmelerin sonucunda. Dolar bugüne de dünkü kapanış seviyelerinden başlarken, sonrasında yine yükselişe geçti

Türkiye ve ABD arasında rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle yaşanan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyeti ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer ile görüştü. Görüşmelerin bugün devam etmesi bekleniyor.

Dolar/TL rekor seviyenin altında dalgalı seyrini sürdürürken, bankacılar piyasanın yönünü bulması ve kalıcı bir iyileşme sağlanması için ABD ile ilişkilerin ne şekilde ilerleyeceğinin netleşmesinin gerektiğini belirtiyor.

Pazartesi günü illikit piyasada 5.4250 ile tarihi zirveyi test eden dolar, bugüne 5.31 TL seviyelerinden başladı.

sonrasında dolardaki yükseliş hızlanırken, saat 09.00 itibariyle 5.35 liraya ulaştı. Euro da 6.22 TL seviyesinde bulunuyor.