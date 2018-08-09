09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:20Güneş 06:00Öğle 13:16İkindi 17:06Akşam 20:19Yatsı 21:52
    • 31°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 95.790 -1.22
  • Altın: 211,033 3.84
  • Dolar: 5,4168 2.57
  • Euro: 6,2828 2.42

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

»
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...
Dolar/TL dün ağırlıklı olarak 4.30 seviyesinin altında nispeten sakin bir seyir izlerken, piyasada gözler ABD'ye giden Türk heyetinin yapacağı görüşmelerin sonucunda. Dolar bugüne de dünkü kapanış seviyelerinden başlarken, sonrasında yine yükselişe geçti
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar... Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar... Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...

 

Türkiye ve ABD arasında rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle yaşanan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyeti ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer ile görüştü. Görüşmelerin bugün devam etmesi bekleniyor.

Dolar/TL rekor seviyenin altında dalgalı seyrini sürdürürken, bankacılar piyasanın yönünü bulması ve kalıcı bir iyileşme sağlanması için ABD ile ilişkilerin ne şekilde ilerleyeceğinin netleşmesinin gerektiğini belirtiyor.

Pazartesi günü illikit piyasada 5.4250 ile tarihi zirveyi test eden dolar, bugüne 5.31 TL seviyelerinden başladı.

sonrasında dolardaki yükseliş hızlanırken, saat 09.00 itibariyle 5.35 liraya ulaştı. Euro da 6.22 TL seviyesinde bulunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dolar uçtu!Dolar uçtu!Dolar bugün rekor tazeledi ve saat 10:10 itibariyle 5,4387 TL'yi gördü
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...Dolar/TL dün ağırlıklı olarak 4.30 seviyesinin altında nispeten sakin bir seyir izlerken, piyasada gözler ABD'ye giden Türk heyetinin yapacağı görüşmelerin sonucunda. Dolar bugüne de dünkü kapanış seviyelerinden başlarken, sonrasında yine yükselişe geçti
9 kuruşluk zam pompaya yansımayacak9 kuruşluk zam pompaya yansımayacakLPG Otogazda 9 Kuruş/Litre fiyat artışı gerçekleştiği duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından açıklanan zam oranı ÖTV’den karşılandığından ötürü pompa fiyatlarına yansımayacak.
Emeklilere çifte müjde! Hazırlıklar tamamEmeklilere çifte müjde! Hazırlıklar tamamSGK, 12 milyon emekliye 4 bin 809 liralık avans için hazırlıkları tamamladı. Kamu bankaları da emeklilere nakit desteği sağlamak için 'faizsiz kredi' çalışması yapıyor.
IMF'den Türkiye açıklaması!IMF'den Türkiye açıklaması!Dolar /TL kurunun en son 5.42'yi görmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) açıklama geldi.
Kurbanlık fiyatları yüksek bulunuyorKurbanlık fiyatları yüksek bulunuyorKurban Bayramı'na 15 gün kala Anadolu'nun çeşitli illerinden kamyonlara yüklenerek İstanbul’a getirilen kurbanlıklar, pazarın ilk gününde görücüye çıktı. Besiciler, pazarda kurbanlık fiyatlarının yüzde 30 arttığını söyledi.
  • Ali Ağaoğlu'ndan 'borç' açıklaması08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:41
  • Alman devinden Türkiye'ye 1.2 milyarlık yatırım07 Ağustos 2018 Salı 16:12
  • ABD'den son dakika Türkiye açıklaması07 Ağustos 2018 Salı 15:09
  • Emeklilere ikramiye müjdesi! Tarih belli oldu07 Ağustos 2018 Salı 14:07
  • Eksik güne de maaş var07 Ağustos 2018 Salı 10:47
  • Amerika şubesi için geri sayım başladı07 Ağustos 2018 Salı 09:41
  • İşte ön mutabakata doların ilk tepkisi07 Ağustos 2018 Salı 07:08
  • Emekliye hem zamlı maaş hem ikramiye07 Ağustos 2018 Salı 07:06
  • Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi!07 Ağustos 2018 Salı 06:28
  • Dev şirket için iflas kararı!06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri