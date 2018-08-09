09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Hırsızlar neye uğradığını şaşırdı

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Hırsızlar neye uğradığını şaşırdı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hırsızlığa gelen şahıslar, ev sahiplerini görünce bahçe duvarından atlayıp kaçtı.
Hırsızlar neye uğradığını şaşırdı Hırsızlar neye uğradığını şaşırdı Hırsızlar neye uğradığını şaşırdı

Edinilen bilgiye göre, hırsız olduğu iddia edilen kişi veya kişiler, Yeni Mahalle Sardunya Sokak’ta bir apartmanın arka bahçesine girdi. Gürültüler üzerine ev sahiplerinin fark ettiği hırsızlar, bahçe duvarından atlayıp kaçarak izlerini kaybettirdi. 

Apartman sakinlerinden Neriman Gezek, birkaç kişinin arka bahçeye geldiğini ve sesi duyup tepki gösterdiklerini ifade ederek, kimliği belirsiz bu kişilerin duvardan atlayıp kaçtıklarını söyledi. 
 

Neriman Gezek, kimliği belirsiz kişilerin sürekli vakit geçirdiği evin yanındaki otluk alanın belediye tarafından temizlenmesini istedi. 

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