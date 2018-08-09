09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Hazinede 'tek hesap' dönemi resmen başladı

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Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleriyle bazı fonlar ve bunların döner sermayelerinin mali kaynakları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınacak.
Hazinede 'tek hesap' dönemi resmen başladı
Hazinede 'tek hesap' dönemi resmen başladı Hazinede 'tek hesap' dönemi resmen başladı Hazinede 'tek hesap' dönemi resmen başladı

 

"Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve  Hesapların Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Karar, İşsizlik Sigortası Fonu hariç kamu idarelerinin mali  kaynaklarının, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeden,  karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek üzere toplandığı, Hazine ve Maliye  Bakanlığı tarafından yönetilen "Tek Hazine Kurumlar Hesabı" kapsamına alınacak  kamu idareleriyle hesapların belirlenmesi amacıyla yayımlandı.
 
Uygulama kapsamında, kamu bankaları, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ  ve Türkiye Varlık Fonu ile bunların finansman temini amacıyla kuracakları fon ve  şirketler, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki  meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla kefalet ve yardımlaşma  sandıkları yer almayacak.
 
Karar, genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler,  sosyal güvenlik kurumları, özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle  kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarla döner sermayeler,  fonlar, belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, bu kurumların  bağlı ortaklıklarını, müessese, işletme ve birlikleri kapsıyor.
 
MEVCUT HESAPLAR KAPATILACAK
 
Kararda, Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamında değerlendirilecek mali  kaynaklar da yer aldı.
 
Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin "Genel Bütçe  Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda  Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında açılmış hesapları  dışında kalan hesaplarda tutulan mali kaynakları, özel bütçeli idareler,  düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, İşsizlik  Sigortası Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu haricindeki fonlar ve bunların  döner sermayelerinin kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü  mali kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek.
 
Kamu idarelerine ait bu kaynaklar bakanlıkça belirlenecek ve ilgili  kamu idarelerine bildirilecek takvim doğrultusunda Tek Hazine Kurumlar Hesabı  kapsamına alınacak.
 
Kaynakları Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınan kamu idareleri,  bakanlıkça belirlenen takvime uyacak şekilde mevcut hesaplarını kapatma ve Tek  Hazine Kurumlar Hesabı ile ilişkili yeni hesap açma işlemlerini yine bakanlık  tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde tamamlayacak.
 
Tek Hazine Kurumlar Hesabı'na alınan kaynaklar Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerinden muaf tutulacak.

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