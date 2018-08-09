Dolar uçtu!

Bugüne yükselişle başlayan ve 5,4085'i gören dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla 5,4389 seviyesine ulaştı.
Analistler, bugün yurt içi veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de bulunan Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine ilişkin haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade edilen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmelenebileceğini dile getirdi