09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler!

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Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşkur), İzmir Çiğli'de faaliyet gösteren Çamaltı Tuz İşletmesi'nde aylık 3 bin lira ücretle çalıştırılacak personel temini için başvuruları almaya başladı.
Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler!
Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler! Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler!

 

İzmir Çiğli'de faaliyet gösteren Çamaltı Tuz İşletmesi'ne personel temini için başvurular alınmaya başlandı. Emekliler de dahil 18 yaşını doldurmuş herkesin başvurabileceği iş için yapılacak mülakatlar, 14 Ağustos tarihinde saat 10.00'da İşkur Kadirli Hizmet Merkezi'nde; öğleden sonra saat 14.00'te ise Osmaniye İşkur hizmet binasında başlayacak. Yaklaşık 3 bin lira ücret alacak işçilerin 3 öğün yemekleri ile yatakhane masrafları iş yeri tarafından karşılanacak.

Osmaniye İşkur İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, "Tuz toplama işinde 11 saat çalışacak işçiler günlük 100 lira; 9.5 saat çalışacak işçiler ise 86 lira ücret alacak. Bu ücretlere asgari geçim indirimi de dahil edilecek. Ayrıca işçilerin sigortaları da işveren tarafından yatırılacak."

İl Müdürü Altunkaynak, kent dışına çıkabilecek iş arayan vatandaşları, söz konusu işe başvurmaları için davet etti.

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