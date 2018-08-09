09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Erdoğan'dan 10 milyar TL'lik talimat!

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2017 yılında hayata geçirilen eylem planıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dahil çok sayıda kuruma artık çöp kamyonu uğramıyor.
Erdoğan'dan 10 milyar TL'lik talimat!
Erdoğan'dan 10 milyar TL'lik talimat! Erdoğan'dan 10 milyar TL'lik talimat! Erdoğan'dan 10 milyar TL'lik talimat!

 

Türkiye’nin yurt dışından aldığı kirli kağıt miktarının 2 milyon tona bu kağıtlar için ödenen paranın ise 200 milyon dolara ulaşması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘‘acele uygulayalım’’ talimatıyla ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ hızla tüm Türkiye’ye yayılıyor.

Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje kapsamında çöplere atılan bütün atıklar değerlendirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

BİNLERCE KURUM GEÇİŞ YAPACAK

Projeye Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve TRT gibi Türkiye’nin önde gelen kamu kuruluşları ile çok sayıda belediye geçiş yaptı bile...

Karaman ve Düzce'nin gönüllü pilot il olduğu sıfır atık projesi için hazırlanan eylem planı kapsamında bakanlıklar, genel müdürlükler, havaalanları, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi binlerce insanın çalıştığı ve ziyaret ettiği 750 kamu kurumunun 3 ay içinde, 2 bin 500 kurumun ise yıl sonuna kadar geçiş yapması bekleniyor. Bakanlık geçişler öncesi söz konusu kurumlarda çalışan 6 bin kişiye gerekli eğitimleri de vermiş durumda.

ÇÖP KUTUSU YERİNE KUMBARALAR GELİYOR

Projeyi uygulamaya başlayan kurum ve yerel yönetimler bünyesindeki alanlardaki tüm çöp kovaları kaldırılarak yerlerine atık kumbaraları yerleştirildi. Kâğıt, plastik, cam, metal ve teknoloji atığı gibi çeşitli kategorilere ayrılan kumbaralara atılan atıklar lisanslı şirketler tarafından satın alınarak dönüşüm tesislerinde yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Öyle ki atıkların dönüşüm karşılıkları da bir hayli dikkat çekici. 1 ton kağıt ile 17 ağaç kesilmekten kurtulurken, bu rakam 1 ton plastikte 16 varillik petrol tasarrufuna 1 ton camda 30 kg daha az sera gazına 1 ton metalde ise 642 kwh enerji tasarrufuna denk geliyor.

GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

Kurumlardaki yemekhane atıklarından uygun olanlar ise hayvan barınakları için ayrılırken geri kalanlar kompost makinelerinde yapılan işlemler ile kaliteli gübreye dönüştürülüyor.

4 BİN KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI BAKANLIĞA ÇÖP KAMYONU UĞRAMIYOR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yanı sıra proje kapsamında en net dönüşün alındığı yerlerden biri olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki bütün çöp kutuları kumbaraya dönüştürüldü.

Dönüşüm sonrası 4 bin kişinin çalıştığı bakanlığa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi artık çöp kamyonu da uğramıyor. Bakanlığın ana hizmet binasında 14 ayda ekonomiye kazandırılan atık miktarı 160 tona ulaşmış durumda. Çıkan atıklarla bin 751 ağaç kurtarılırken, 538 varil petrolün kullanımından da tasarruf edildi.

BELGRAD ORMANI'NIN 4 KATI KURTULDU

Projeyle birlikte 1,5 yılda geri dönüştürülen yaklaşık 2 milyon atıktan elde edilen kazanç ise 1 milyar lirayı aşmış durumda. Sadece son 15 aylık geri dönüşümle İstanbul’un akciğerleri konumundaki Belgrad Ormanlarının 4 katı büyüklüğündeki ormanlık alan kesilmekten kurtuldu.

10 MİLYARLIK EKONOMİ

Atıklar bakanlığın lisans verdiği 600 firma tarafından toplanıyor. 4 bölgede yer alan 40’tan fazla tesiste geri dönüştürülüp üretim sürecine dahil edilen atık sektöründe 60 bin kişi çalışıyor ve sektörün büyüklüğü 3,5 milyar TL olarak ifade ediliyor.

2023'e kadar bütün illerde Sıfır Atık Projesi'nin uygulanması hedeflenirken projenin gerçekleşmesi durumunda sektör 100 bin kişinin çalışacağı 10 milyarlık bir ekonomiye sahip olacak.

KİRLİ KAĞITA 200 MİLYON LİRA

Türkiye sadece yurt dışından aldığı kirli kağıt miktarı (kullanılmış kağıt) 2 milyon tona yaklaşmış durumda. Bu kağıtlar için ödenen para ise 200 milyon dolar. Yurt dışından ithal edilen bu kağıtlar Türkiye’deki tesislerde eritilerek tekrardan kağıt üretiliyor. Geçtiğimiz yıla kadar Türkiye’de sayılı özel şirket haricinde atık kağıtlar çöplerin arasında eriyip yok oluyordu.

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