10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Kütahya'da korkunç kaza

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Kütahya'da korkunç kaza
Kütahya'da aynı yönde giden başka bir tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Kütahya'da korkunç kaza Kütahya'da korkunç kaza Kütahya'da korkunç kaza

 

Alınan bilgiye göre, Murat Orhan yönetimindeki 51 KR 804 plakalı tır,  Kütahya - Afyonkarahisar karayolu Zafertepe Mahallesi Kavşağı yakınlarında aynı  istikamete giden Tahir Kocaerkek'in kullandığı 43 KY 992 plakalı kereste yüklü  tıra arkadan çarptı.

Kazada tır sürücüsü Orhan'ın şoför mahallinde sıkıştığının  bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışırken, sağlık  ekipleri de müdahalede bulundu.
 
Orhan, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak 112 Acil  Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve  Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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