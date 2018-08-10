10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:22Güneş 06:01Öğle 13:16İkindi 17:06Akşam 20:18Yatsı 21:50
    • 30°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 97.185 0.22
  • Altın: 215,844 4.72
  • Dolar: 5,5508 5.11
  • Euro: 6,4076 4.46

TÜPRAŞ'tan ilk yarıda 1,4 milyar lira net kar

»
TÜPRAŞ'tan ilk yarıda 1,4 milyar lira net kar
TÜPRAŞ'ın yılın ikinci çeyreğindeki satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 20,1 milyar liraya yükselirken, ilk 6 aylık net karı da 1 milyar 422 milyon lira oldu.
TÜPRAŞ'tan ilk yarıda 1,4 milyar lira net kar TÜPRAŞ'tan ilk yarıda 1,4 milyar lira net kar TÜPRAŞ'tan ilk yarıda 1,4 milyar lira net kar

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ), yılın ikinci çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59'luk artışla 20,1 milyar lira oldu.

TÜPRAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, nisan ayına 67 dolar seviyesinden başlayan varil başına ham petrol fiyatının, İran başta olmak üzere artan jeopolitik risklerle Libya, Kanada ve Venezuela’daki arz problemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 16 artışla ilk 6 aylık dönemi 77,9 dolar olarak tamamladığı belirtilerek, yılın ilk yarısında varil başına ortalama ham petrol fiyatının ise 70,6 dolar olduğu kaydedildi.

Yılın ikinci çeyreğinde küresel ekonomik aktivite, hava trafiği talep büyümesi ve altyapı yatırımlarının etkisi ile desteklenen orta distilat marjlarının geçen yılın üzerinde, benzin ve fuel oil marjlarının ise geçen yılın altında performans gösterdiği bilgisine yer verilen açıklamada, hafif-ağır ham petrol fiyat farklarının rafineri bakımlarının etkisiyle bir miktar açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 2018'in ikinci çeyreğinde Akdeniz rafineri marjının varil başına 4,4 dolar, TÜPRAŞ net rafineri marjının ise artan üretim, kur-stok etkisi ve başarılı operasyonel faaliyetler ile son 10 yılın en iyi performansını göstererek, varil başına 12,3 dolar seviyesinde gerçekleştiği, 2018 yılı ilk yarı TÜPRAŞ net marjının da varil başına 8,9 dolar olduğu belirtildi.

Yılın ikinci çeyreğinde üretim miktarındaki planlı bakım kaynaklı gerilemeye rağmen Türkiye talebini karşılamaya devam eden TÜPRAŞ'ın yurtiçi satış miktarının 6,7 milyon ton, toplam satış miktarının ise 7,4 milyon tona ulaştığı kaydedilen açıklamada, şirketin yılın ilk yarısındaki yurt içi motorin ve jet satışlarını geçen yıla kıyasla yüzde 10 artırdığı ve bu dönemde toplam satış miktarının ise 13,6 milyon ton olarak gerçekleştiği bilgisi verildi.

"İlk yarıda 92,6 milyon dolarlık rafinaj yatırımı yapıldı"
Açıklamada, "TÜPRAŞ'ın 2018 yılı ikinci çeyrek satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ham petrol fiyatındaki yüze 16 artış ve kurdaki yüzde 15'lik yükselişin de etkisiyle yüzde 59 artarak, 20,1 milyar lira, net kar ise yüzde 29 azalarak, 1 milyar 35 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu doğrultuda, ilk 6 ay net kar 1 milyar 422 milyon lira oldu." ifadeleri kullanıldı.

Yılın ilk yarısında, rafinaj için toplam 92,6 milyon dolar yatırım harcaması yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şirketimizin 2018 faaliyetleri planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu nedenle, 2018 yıl sonu faaliyet beklentilerinde bir değişikliğe gidilmemiştir." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayıs 2018'de vadesi gelen 700 milyon dolarlık Eurobond, Eylül 2017’de yapılan yüzde 4,5 faizli tahvil ihracı ile yenilenmiştir. Bu işlemle çeşitlenen finansman kaynakları sayesinde güçlenen bilançomuzun uzun vadeli borçlanma ihtiyacı bulunmamakta ayrıca döviz açık pozisyonu da taşımamaktadır. Önümüzdeki dönemde de şirketimizin operasyonlarını destekleyecek şekilde güçlü bilançonun devamlılığı esas olacaktır. TÜPRAŞ, artan küresel rekabet gücüyle, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirerek, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TÜPRAŞ'tan ilk yarıda 1,4 milyar lira net karTÜPRAŞ'tan ilk yarıda 1,4 milyar lira net karTÜPRAŞ'ın yılın ikinci çeyreğindeki satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 20,1 milyar liraya yükselirken, ilk 6 aylık net karı da 1 milyar 422 milyon lira oldu.
Dolar 6 TL'yi gördü!Dolar 6 TL'yi gördü!Dolar/TL gündemdeki tüm gelişmelerden etkileniyor, piyasaları yakından ilgilendiren dolardaki son durum merak ediliyor. Dolar/TL bugün 6 TL'yi gördü.
Bülent Turan'dan dolar açıklamasıBülent Turan'dan dolar açıklamasıAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Önceden 'Öğretmen limon satıyor.' diye haberler olurdu. Şimdi var mı böyle bir haber? 'Dolar üç kuruş artacak, Türkiye batacak' diye bir şey yok." dedi.
Bakan duyurdu! Kredi borçları ertelenecekBakan duyurdu! Kredi borçları ertelenecekTarım Bakanlığı afetlerden etkilenen çiftçilerin kredi borçlarının erteleneceğini duyurdu.
Erdoğan'dan 10 milyar TL'lik talimat!Erdoğan'dan 10 milyar TL'lik talimat!2017 yılında hayata geçirilen eylem planıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dahil çok sayıda kuruma artık çöp kamyonu uğramıyor.
Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler!Bu işi yapana 3 bin lira maaş verecekler!Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşkur), İzmir Çiğli'de faaliyet gösteren Çamaltı Tuz İşletmesi'nde aylık 3 bin lira ücretle çalıştırılacak personel temini için başvuruları almaya başladı.
  • Bakanlık duyurdu! Yeni model yarın açıklanacak09 Ağustos 2018 Perşembe 12:48
  • Hazinede 'tek hesap' dönemi resmen başladı09 Ağustos 2018 Perşembe 10:50
  • Dolar uçtu!09 Ağustos 2018 Perşembe 10:32
  • Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...09 Ağustos 2018 Perşembe 09:30
  • 9 kuruşluk zam pompaya yansımayacak09 Ağustos 2018 Perşembe 09:28
  • Emeklilere çifte müjde! Hazırlıklar tamam09 Ağustos 2018 Perşembe 07:25
  • IMF'den Türkiye açıklaması!08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:27
  • Kurbanlık fiyatları yüksek bulunuyor08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:12
  • Ali Ağaoğlu'ndan 'borç' açıklaması08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:41
  • Alman devinden Türkiye'ye 1.2 milyarlık yatırım07 Ağustos 2018 Salı 16:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri