Cari işlemler açığı, haziranda 2 milyar 973 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 57 milyar 386 milyon dolar oldu
10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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Cari açık açıklandı!
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Cari açık açıklandı!Cari işlemler açığı, haziranda 2 milyar 973 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 57 milyar 386 milyon dolar oldu
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