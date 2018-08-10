Rusya'dan kritik dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımları Rus ekonomisinde alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. ABD'nin hem dış politika hem de ticari alanda yarattığı gerilimler doları majör ve gelişmekte olan ülke paraları karşısında güçlendiriyor. Rus Rublesi, ABD'nin dün açıkladığı yaptırımlar sonrasında Rus varlıklarına sert satış geldi. Rusya'nın parası yılbaşından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden paralar arasına katıldı. ABD ile yaşanan siyasi gerilimin etkisiyle TL'nin dolar karşısında ocaktan bu yana kaybı yüzde 28'i aşarken, ruble yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

Rusya Merkez Bankası piyasa oynaklığını azaltmak için günlük döviz alım hacmini azaltabileceğini açıkladı.



Banka tarafından yapılan açıklamada, rublede son dönemde yaşanan dalgalanmanın, yaptırım olasılığı ve küresel piyasa değişimine karşı "finansal piyasaların doğal bir reaksiyonu" olduğu belirtildi.



Rusya Merkez Bankası 9 Ağustos’ta 8,4 milyar rublelik döviz alırken bu rakam önceki gün gerçekleştirilen alımın yarısı seviyesinde.