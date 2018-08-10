Karşıyaka İlçesinde Kaçırılmayacak Konut Fırsatları

Karşıyaka satılık daire ilanları ile geleceğine yatırım yapan ilçenin geleceğine yatırım yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. 300 Binden fazla İzmirlinin yaşadığı Karşıyaka, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İzmir denince akla ilk gelen ilçelerden olan Karşıyaka’nın Arnavut kaldırımlı sokakları, konuksever esnafı ve sosyal alanları ilçeyi her daim tercih edilir kılmaya devam edecektir. Gayrimenkul sektöründe gözlerin çevirdiği İzmir’de yatırımların da gün geçtikçe artması Karşıyaka’yı da etkileyerek ilçede emlak piyasasında canlanma yaşanmasına neden olmaktadır. Hareket gelen emlak piyasasın pek çok fırsatı yatırımcılara sunsa da bu fırsatları yakalamak her zaman mümkün olmamaktadır. Sizler için Karşıyaka konut piyasasında karlı bir alışveriş gerçekleştirmenin yollarını yazımızda derleyerek sizleri düşünen hizmetimizin yarattığı farkı bir kez daha göstermek istedik.
Yükselen Kiralar Ev Almanın Zamanı Geldiğini Söylüyor
İlçenin her geçen gün artan tercih edilirliği Karşıyaka kiralık daire fiyatlarına yansıyarak kiraların yükselmesine neden oldu. Tarih boyunca ortalama yatırım geri dönüş süresi 20 yıl olan Karşıyaka’da bu süre bölgelere göre 17 yıla kadar düşerek daha cazip hale geldi. Verdiğimiz bu ortalamalar bile 17 yıla düşen yatırım geri dönüş süresinin kısa zamanda 20 yıla geri yükseleceğini göstermektedir. İster kiradan kurtulmak için olsun isterseniz kira geliri elde etmek için, Karşıyaka’da konut almanın tam zamanı. Fırsat ilanlarına nasıl ulaşacağınızı merak ediyorsanız Emlakjet sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyar. Sitemizi ziyaret ederek ortalama metrekare fiyatının altında satışta sunulan konut ilanları seçenekleri arasından size kazandıracak tercihler yapabilirsiniz.
Sahip Olduğunuz Bütçelere Hitap Eden İlanlara Ulaşmanın Yolları
Sitemizin kullanışlı ara yüzü ve geniş ilan yelpazesi, online ilan siteleri arasına sonradan dahil olmasına rağmen kısa sürede en çok tercih edilen ilan sitesi olmasına neden olmuştur. Sitemizde İzmir Karşıyaka deniz manzaralı satılık daire araması yaparak hayalinizde yer alan daire ve villa çeşitlerine ulaşabileceğiniz gibi daha düşük bütçelerle size kazandıracak fırsatları da yakalayabilirsiniz. Karşıyaka’da son günlerin en cazip fırsatlarının yer aldığı ve sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz bölgelerde sizi bekleyen fırsatlar aşağıda listelenmiştir.
⦁ Sahibinden satılık daire İzmir Karşıyaka Bostanlı Mahallesi’nde denize sıfır ilanlara ulaşabileceğiniz gibi mahallenin iç kesimlerinden satın alacağınız daireler geleceğinize yapacağınız en mantıklı yatırımlar arasında yer alacaktır. Alacağınız daireler kısa süre içerisinde yüksek değer artışı yaşayarak enflasyon üstü getiri sağlayacağı gibi elde edeceğiniz kiralar size daha çok birikim yapma fırsatı sunacak.
⦁ Sahibinden satılık daire İzmir Karşıyaka Bahçelievler size düşük maliyetli daire sahibi olma fırsatı sunarak düşük yatırım bütçesi ile yüksek getiri elde etmenin kapılarını ardına kadar açacaktır. Bahçelievler Mahallesi’nde her geçen gün artan kira fiyatları sizlere sunduğumuz öneriyi destekler nitelikte olup kaybettiğiniz her an satın alabileceğiniz evlerin değerleri artışa geçmektedir.
10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
- Karşıyaka İlçesinde Kaçırılmayacak Konut FırsatlarıRuhani'den Erdoğan'a mesaj: ABD’yi pişman edeceğiz"Birlikte hareket etmeye hazırız"Erdoğan ile Putin arasında ekonomi görüşmesiCocu'nun Bursaspor maçı 11'iTrump'tan skandal 'Türkiye' hamlesi!Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Modeli'ni açıkladıSkandal dolar yorumuRusya'dan kritik dolar hamlesi'Eşim yap dedi ben de yaptım'
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:22 Güneş 06:01 Öğle 13:16 İkindi 17:06 Akşam 20:18 Yatsı 21:50
- 27°C Adana
- 27°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 17°C Ağrı
- 18°C Amasya
- 21°C Ankara
- 31°C Antalya
- 19°C Artvin
- 28°C Aydın
- 25°C Balıkesir
- BIST: 94.940 -2.31
- Altın: 249,406 15.20
- Dolar: 6,4021 15.30
- Euro: 7,3208 14.24
Karşıyaka İlçesinde Kaçırılmayacak Konut Fırsatları
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Karşıyaka İlçesinde Kaçırılmayacak Konut FırsatlarıKarşıyaka satılık daire ilanları ile geleceğine yatırım yapan ilçenin geleceğine yatırım yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.
Rusya'dan kritik dolar hamlesiRusya Merkez Bankası rubledeki düşüşe karşı günlük döviz alımını yarıya indirdi.
Zarar gören fındık miktarı belli olduTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'daki sel felaketinde 600-700 ton fındığın zarar gördüğünü belirterek, "Üreticilerimizin ezilmemesi anlamında devlet şefkatli kollarını uzatacak ve ne gerekiyorsa yapacaktır. Orada herkes müsterih olsun." dedi.
Cari açık açıklandı!Cari işlemler açığı, haziranda 2 milyar 973 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 57 milyar 386 milyon dolar oldu
TÜPRAŞ'tan ilk yarıda 1,4 milyar lira net karTÜPRAŞ'ın yılın ikinci çeyreğindeki satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 20,1 milyar liraya yükselirken, ilk 6 aylık net karı da 1 milyar 422 milyon lira oldu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ölümünden sonra depolarını yağmaladılar
- Hırsızlar neye uğradığını şaşırdı
- Postacılardan dikkat çeken eylem
- Böyle düğün adeti görülmedi
- Tansiyonu düşen adamın acı ölümü!
- Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptı
- Şoke eden mezar ilanı!
- Dünya bu bebeği konuşuyor!
- Kamyon kasasında yakalandılar!
- Yalova'de derede erkek cesedi bulundu
- 3 yaşındaki kızın ameliyat sonrası dünyası karardı
- Teknolojiye ayak uyduran kağıt toplayıcısı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.