10 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Karşıyaka İlçesinde Kaçırılmayacak Konut Fırsatları

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Karşıyaka İlçesinde Kaçırılmayacak Konut Fırsatları
Karşıyaka satılık daire ilanları ile geleceğine yatırım yapan ilçenin geleceğine yatırım yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.
Karşıyaka İlçesinde Kaçırılmayacak Konut Fırsatları Karşıyaka İlçesinde Kaçırılmayacak Konut Fırsatları Karşıyaka İlçesinde Kaçırılmayacak Konut Fırsatları

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Karşıyaka satılık daire ilanları ile geleceğine yatırım yapan ilçenin geleceğine yatırım yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. 300 Binden fazla İzmirlinin yaşadığı Karşıyaka, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İzmir denince akla ilk gelen ilçelerden olan Karşıyaka’nın Arnavut kaldırımlı sokakları, konuksever esnafı ve sosyal alanları ilçeyi her daim tercih edilir kılmaya devam edecektir. Gayrimenkul sektöründe gözlerin çevirdiği İzmir’de yatırımların da gün geçtikçe artması Karşıyaka’yı da etkileyerek ilçede emlak piyasasında canlanma yaşanmasına neden olmaktadır. Hareket gelen emlak piyasasın pek çok fırsatı yatırımcılara sunsa da bu fırsatları yakalamak her zaman mümkün olmamaktadır. Sizler için Karşıyaka konut piyasasında karlı bir alışveriş gerçekleştirmenin yollarını yazımızda derleyerek sizleri düşünen hizmetimizin yarattığı farkı bir kez daha göstermek istedik.

Yükselen Kiralar Ev Almanın Zamanı Geldiğini Söylüyor

İlçenin her geçen gün artan tercih edilirliği Karşıyaka kiralık daire fiyatlarına yansıyarak kiraların yükselmesine neden oldu. Tarih boyunca ortalama yatırım geri dönüş süresi 20 yıl olan Karşıyaka’da bu süre bölgelere göre 17 yıla kadar düşerek daha cazip hale geldi. Verdiğimiz bu ortalamalar bile 17 yıla düşen yatırım geri dönüş süresinin kısa zamanda 20 yıla geri yükseleceğini göstermektedir. İster kiradan kurtulmak için olsun isterseniz kira geliri elde etmek için, Karşıyaka’da konut almanın tam zamanı. Fırsat ilanlarına nasıl ulaşacağınızı merak ediyorsanız Emlakjet sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyar. Sitemizi ziyaret ederek ortalama metrekare fiyatının altında satışta sunulan konut ilanları seçenekleri arasından size kazandıracak tercihler yapabilirsiniz.

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Sahip Olduğunuz Bütçelere Hitap Eden İlanlara Ulaşmanın Yolları

Sitemizin kullanışlı ara yüzü ve geniş ilan yelpazesi, online ilan siteleri arasına sonradan dahil olmasına rağmen kısa sürede en çok tercih edilen ilan sitesi olmasına neden olmuştur. Sitemizde İzmir Karşıyaka deniz manzaralı satılık daire araması yaparak hayalinizde yer alan daire ve villa çeşitlerine ulaşabileceğiniz gibi daha düşük bütçelerle size kazandıracak fırsatları da yakalayabilirsiniz. Karşıyaka’da son günlerin en cazip fırsatlarının yer aldığı ve sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz bölgelerde sizi bekleyen fırsatlar aşağıda listelenmiştir.

⦁ Sahibinden satılık daire İzmir Karşıyaka Bostanlı Mahallesi’nde denize sıfır ilanlara ulaşabileceğiniz gibi mahallenin iç kesimlerinden satın alacağınız daireler geleceğinize yapacağınız en mantıklı yatırımlar arasında yer alacaktır. Alacağınız daireler kısa süre içerisinde yüksek değer artışı yaşayarak enflasyon üstü getiri sağlayacağı gibi elde edeceğiniz kiralar size daha çok birikim yapma fırsatı sunacak.

⦁ Sahibinden satılık daire İzmir Karşıyaka Bahçelievler size düşük maliyetli daire sahibi olma fırsatı sunarak düşük yatırım bütçesi ile yüksek getiri elde etmenin kapılarını ardına kadar açacaktır. Bahçelievler Mahallesi’nde her geçen gün artan kira fiyatları sizlere sunduğumuz öneriyi destekler nitelikte olup kaybettiğiniz her an satın alabileceğiniz evlerin değerleri artışa geçmektedir. 

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