Ekonomik saldırıya karşı birleştiler

Piyasalarda kur kaynaklı yaşanan spekülatif hareketlere iş dünyası prim vermedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi modeline destek veren iş dünyası temsilcileri, "Yaşanan hareketlilik reel gerçekle örtüşmüyor. Bu yaşanan tamamen ülkeye yapılan ekonomik saldırıdır. Hükümetin yanındayız" dedi.
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracatçılar fonlarını Eximbank'a veriyor
TİM Başkanı İsmail Gülle, dövizdeki spekülatif hareketlerin ihracatçıları olumsuz etkilememesi adına, TİM ve bünyesindeki 61 ihracatçı birliğin elindeki kaynaklarını harekete geçirme kararı aldıklarını söyledi. Döviz kurlarındaki ani yükselişlerin piyasa şartları gereği olmadığını, altında başka nedenler bulunduğuna inandıklarını vurgulayan Gülle, "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank'a kullandırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan:Finansal istikrar önemli
Reel sektörün ihtiyacı olan önlemler acilen devreye sokulmalı. Bugün yaşananlar hep savunduğumuz ve ekonomimizin en vazgeçilmez gücü olması gereken finansal istikrar faktörünün aşılma noktasına gelindiğini gösteriyor. Kur dalgalanmaları finansal istikrarı dahi aşan, ödemeler dengesi kalitesini zorlayan bir noktaya geldi. Reel sektörün ihtiyacı olan önlemler acilen devreye sokulmalı.
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Devletin sonuna kadar arkasındayız
Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun sayın devlet başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasındayız. Halkımız, alt edilemeyeceğini tüm dünyaya gösterecek. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tam.
KONUTDER Başkanı Altan Elmas: İkinci 15 Temmuz darbesi
Yapılan algı operasyonu dolar üzerinden darbe yapılmaya çalışıldığının göstergesi. İkinci bir 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bu operasyon mart ayında başladı, artarak devam ediyor. Açıklanan yeni ekonomi programında kısa, orta ve uzun vadeli çözümler yer alıyor. OVP ile detaylandırılacaktır. Orta ve uzun vadede Türkiye'ye çok iyi gelecek bir reçetedir.
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Ekonomik saldırıya karşı birleştiler
Piyasalarda kur kaynaklı yaşanan spekülatif hareketlere iş dünyası prim vermedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi modeline destek veren iş dünyası temsilcileri, "Yaşanan hareketlilik reel gerçekle örtüşmüyor. Bu yaşanan tamamen ülkeye yapılan ekonomik saldırıdır. Hükümetin yanındayız" dedi.
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