Türkiye düşmanları ile aynı dili kullandı

İnce, önerileriyle adeta Türkiye düşmanlarının sözcüsü gibi davrandı. Doların yükselmesi nedeniyle İnce sosyal medya hesabı üzerinden skandal paylaşımlarda bulundu.
KANAL İSTANBUL'U DURDURUN
Türkiye'ye baskının nedenlerinden birisi olan çılgın projelerden Kanal İstanbul'un durdurulmasını isteyen ve "Artık tavsiye etmiyorum, istirham ediyorum" diyen CHP'li İnce, Sivas ve Erzincan mitinglerinde yaptığı çağrıları yineledi.
İşgal güçlerinin yerli işbirlikçileri gibi davranan İnce, Twitter'dan, "Doların düşmesi için danışmanlar dahil ekonomiden sorumlu kim varsa acilen görevden alınmalı. Merkez Bankası'na müdahaleden vazgeçilmeli ve Kanal İstanbul gibi dev projeler bir an önce durdurularak, ileri bir tarihe ertelenmeli" skandal önerilerini sıraladı.