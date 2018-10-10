11 Ekim 2018 Perşembe25 Muharrem 1440
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Mahkemeden konsomatris anne kararı

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Mahkemeden konsomatris anne kararı
İzmir'de bir barda şarkıcılık ve konsomatrislik yapan 39 yaşındaki R.E ile aynı yaştaki eşi H. E. 6 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdi. Mahkemeden küçük çocuklarının velayeti için ise dikkat çeken bir karar çıktı.
Mahkemeden konsomatris anne kararı Mahkemeden konsomatris anne kararı Mahkemeden konsomatris anne kararı

İzmir'de bir barda şarkıcılık ve konsomatrislik yapan 39 yaşındaki R.E ile aynı yaştaki eşi H. E. 6 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdi. Mahkemeden küçük çocuklarının velayeti için ise dikkat çeken bir karar çıktı.

Sabah'ın haberine göre, 5 yaşındaki oğlu O.E.'yi de alarak İzmir'deki annesinin yanına dönen R. E., Ocak 2016'da mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Eşinin kendisine şiddet de uyguladığını iddia eden genç kadın, oğlunun velayetini istedi.

İddiaları reddeden H.E., eşinin alkollü mekanlarda çalıştığını bu nedenle oğulları O. E.'nin velayetinin kendisine verilmesini talep etti. İzmir 16. Aile Mahkemesi'nin kadın hakimi Hülya Gözel ise "Anne ne iş yaparsa yapsın, bir çocuğun en az 12 yaşına kadar anne şefkati ve sevgisine ihtiyacı vardır. O. E. anne ilgi ve şefkatine yoğun olarak ihtiyaç duyacak yaşta olduğu için, alıştığı düzen ve ortam içinde bırakılmasının fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından yerinde olacaktır" diyerek, çocuğun velayetini anneye verdi.

Sabah

 

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