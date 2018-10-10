11 Ekim 2018 Perşembe25 Muharrem 1440
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Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu

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Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, televizyon programı sunucusu Çağla Şıkel hakkında "engellilere yönelik hakaret içerikli sözler kullandığı" iddiasıyla Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu

Ağrı İl Engelliler Meclisi ve Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, FOX Tv'de yayınlanan "Çağla ile Yeni Bir Güne" isimli programda, "engellilere yönelik hakaret içerikli sözler kullandığı" iddiasıyla program sunucusu Şıkel hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdi.

Topçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu televizyon programında Çağla Şıkel'in engellilere yönelik onur kırıcı ve hakaret içerikli kelimeler kullandığını ileri sürdü. 

Türkiye'de 8,5 milyona yakın engellinin yaşadığını anımsatan Topçi, engelliler adına şahıs olarak suç duyurusunda bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kendisi Türkiye'ye mal olmuş birisi. Şimdi biz toplumda engellilerin psikolojisini düzeltmeye çalışırken Çağla hanımın çıkıp da programında engellilere yönelik 'körler, sağırlar birbirini ağırlar' sözlerini kullanması gerçekten bizi çok rahatsız etti. Engellilerin engelini ön plana çıkarmak, bunları kullanmak gerçekten çok yanlış ve rahatsız edici. Biz de kendi yasal hakkımızı kullanarak avukat hanımın yardımıyla dilekçemizi yazıp savcılığa verdik. Kendisinden de tüm Türkiye'nin önünde engellilerden özür dilemesini bekliyoruz." 

Avukat Müşerref Merve Gerçekçioğlu da bugün itibarıyla dilekçeyi Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ederek yetkili makamlara, gereğinin yapılmasını arz ettiklerini belirtti. 

Topçi'ye destek veren bedensel engelli Paşa Çavlan ise Şıkel'in programında engelliler için söylediği sözleri kendisine yakıştıramadığını söyledi. 

 

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