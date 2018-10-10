EYT teklifine destek verenlerin oyu 299 oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu özellikle son dönemde yapılan açıklamalar ve muhalefet partilerinin TBMM Başkanlığı'na sunduğu yasa teklifleri ile yeniden alevlendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi verdiklerini açıkladı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da, "Bu konuda yapılacak tüm çalışmalarda bulunacağız, destekleyeceğiz" diye konuştu. CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin EYT'yi kapsayan yasa teklifleri TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Ak Parti, TBMM'de 290 sandalyeye sahip. EYT'ye yönelik yasa teklifi veren CHP'nin 144, HDP'nin 65, MHP'nin 50, İYİ Parti'nin 40 milletvekili bulunuyor. Böylece EYT'ye destek verdiğini açıklayan muhalefet partilerinin toplam oyu 299'u ulaştı. Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı Meclis'teyken, tekliflerin Genel Kurul'da yasalaşması için "basit çoğunluk" yeterli sayılacak. Yani, Genel Kurul toplantısına katılanların yarıdan bir fazlasının "kabul" oyu vermesiyle teklif yasalaşmış olacak.
Kulislerde, 2 milyon civarındaki tüm EYT'lileri kapsayan genel bir düzenleme dışında ara formüllerin de gündeme gelebileceği konuşuluyor. EYT'ye yönelik düzenlemede kademeli bir sistemin uygulanabileceği dillendiriliyor.