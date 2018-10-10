Merkez Şaban köyünde Şirin Bulmuş'a ait 50 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla dün gece saatlerinde giren bir kurt, 24 küçükbaş hayvanı telef etti, 15'ini de yaraladı. Kurdun ağılın etrafındaki tellerin altını eşerek girdiğini belirten Şirin Bulmuş, "Ağıl biraz köyün dışında bir yerde. Köpeğimiz de olmadığı için kurdu fark edemedik. Kurt gece saatlerinde tel örgülerin altını eşerek içeri girmiş ve 50 hayvandan 24'ünü telef etmiş, 15'ini de yaralamış. Kurt bir tanesini ağılın dışına çekip yedikten sonra gitmiş. En az 30 bin liralık maddi zararımız var" dedi.
11 Ekim 2018 Perşembe25 Muharrem 1440
- Beyaz Saray'dan Suudi Prens'e iki kritik telefon!2018'de 55 milyar dolarlık silah satışı yaptılar!Putin'den, Khabib'e dikkat çeken mesaj!Küstah Avrupa'dan İslam dini kararı!'Cocu ve Comolli'ye güle güle derdim!'Galatasaray'ın dev borcu açıklandıAykut Kocaman, Ali Koç'a cevap verecek!TBMM'deki parti sayısı 9'a yükseldiSağlık Bakanı iddiaları yalanladıFabrika'da iş garantili eğitim
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
- “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
İmsak 05:39 Güneş 07:04 Öğle 12:57 İkindi 16:04 Akşam 18:38 Yatsı 19:57
- 19°C Adana
- 15°C Adıyaman
- 7°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 12°C Amasya
- 11°C Ankara
- 19°C Antalya
- 14°C Artvin
- 14°C Aydın
- 16°C Balıkesir
- BIST: 94.441 -2.37
- Altın: 233,633 0.07
- Dolar: 6,0372 -1.15
- Euro: 6,9662 -0.64
Ağıla giren kurt dehşet saçtı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kaybolan Şükran Mardin'de ortaya çıktı!İki gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Şükran Akşeker ve arkadaşı Merve Başaran, Mardin’de bulundu. Aileler de kızları almak için yola çıktı.
Ağıla giren kurt dehşet saçtıBingöl merkeze bağlı Şaban köyünde küçükbaş hayvanların kaldığı ağıla giren kurt, 24 koyunu telef etti, 15'ini de yaraladı.
Kuyuya düşen adamın acı sonu!Manisa'nın Gördes ilçesinde tarlasındaki kuyuya düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Yürekleri burkan dram!Mersin'de 2 Kasım 2016 yılında milyonda bir görünen molibden kofaktör eksikliğiyle dünyaya gelen Ceylin Berra Yiğit, tedavisi mümkün olmayan hastalığı nedeniyle ölümü bekliyor.
20 öğrenci hastanelik olduBursa’ da Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nda yaşanan toplu gıda zehirlenmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 20 öğrenci hastanelik oldu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu
- O babaya uzaklaştırma
- Ölüm onu pencerede yakaladı!
- Kadın hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı
- Menajerini gasptan soruşturma başlatıldı
- İstanbul'da satırlı dehşet!
- Korkunç görüntü
- Meryem Uzerli, TL’ye geçti
- Yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
- Emir'in duyması için yardım gerekiyor!
- Çorum'da düğün gecesi inanılmaz olay!
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.