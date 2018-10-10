11 Ekim 2018 Perşembe25 Muharrem 1440
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Fabrika'da iş garantili eğitim

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Fabrika'da iş garantili eğitim
Manisa'da otomotiv markalarına kalıp ve yedek parça üreten bir firma, kalifiye eleman ihtiyacını, fabrikasında oluşturduğu çıraklık eğitim sınıflarında yetiştirdiği öğrencilerle karşılıyor.
Fabrika'da iş garantili eğitim Fabrika'da iş garantili eğitim Fabrika'da iş garantili eğitim

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sarıgözoğlu, AA muhabirine, çalıştıracak kalifiye eleman temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle fabrikada öğrencileri yetiştirme projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Fabrikada kurulan sınıfta öğrencilerin eğitim gördüğünü belirten Sarıgözoğlu, "Biz kaliteli, vasıflı eleman bulamadık. Meslek lisesi mezunları bile olsa bizim özel kalıpçılık alanımızda yetişmiş çok fazla eleman olmadığı için biz yetiştirmek zorunda kaldık. Çıraklık Eğitim Merkezi’ne başvurduk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle Manisa’da ilk fabrika içindeki Çıraklık Eğitim Merkezi’ni kurduk." dedi. 

Sarıgözoğlu, yaptıkları çalışmanın diğer sanayiciler tarafından da örnek alındığını aktararak, "Çocuklar 15-16 yaşlarındayken gelip, ustalarla birlikte hem işi hem hayatı hem de şirketimizin kültür ve geleneklerini öğrenmiş oluyorlar. Bu bizim için çok önemli bir şey." diye konuştu. 

İstihdam garantisi veriliyor

Çıraklık eğitimini fabrikada tamamlayan öğrencilere istihdam garantisi sağladıklarını dile getiren Sarıgözoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bütün çıraklarımızı yüzde 100 iş garantili olarak alıyoruz. Bu sayede kalifiye eleman sorunumuzu da çözdük. Bundan sonra dışarıdan eleman almayacağız. Kendi çıraklarımızla yürütmeye çalışacağız. Çıraklarımız mezun olduktan sonra kalıplarını yaptığımız yurt dışındaki firmalara ustalarımızla birlikte gidip Almanya’da hizmet veriyorlar. Alman mühendislerle birlikte çalışıyorlar." 

Sarıgözoğlu, 3 yılda 53 mezun verdiklerini 72 çırak öğrencinin fabrikada hem eğitimini hem de çalışma hayatını sürdürdüğünü ifade etti.

"Diğer firmalara örnek oldu" 

Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Metin Ulus, fabrikaya kurulan sınıfla kendi elamanını kendi yetiştirme projesinin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 firmaya daha örnek olduğunu dile getirerek, "Endüstriyel kalıp ve sac işleri alanında öğrenciler bu fabrikada eğitim görüyor. Diğer 4 firmamızda 33 çırak öğrenciyi firmasında eğitmeye başladı." ifadelerini kullandı. 

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