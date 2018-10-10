11 Ekim 2018 Perşembe25 Muharrem 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:39Güneş 07:04Öğle 12:57İkindi 16:04Akşam 18:38Yatsı 19:57
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 94.441 -2.37
  • Altın: 233,633 0.07
  • Dolar: 6,0372 -1.15
  • Euro: 6,9662 -0.64

TBMM'deki parti sayısı 9'a yükseldi

»
TBMM'deki parti sayısı 9'a yükseldi
HDP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ile İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın partilerinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçmelerinin ardından Mecliste temsil edilen parti sayısı 9'a yükseldi.
TBMM'deki parti sayısı 9'a yükseldi TBMM'deki parti sayısı 9'a yükseldi TBMM'deki parti sayısı 9'a yükseldi


24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den milletvekili seçilen Mengüllüoğlu ile Baş, partilerinden ayrılarak Türkiye İşçi Partisi'ne geçti. Böylece Türkiye İşçi Partisi, Meclis'teki 9. parti oldu.

TBMM'nin son sandalye dağılımına göre AK Parti'nin 290, CHP'nin 144, HDP'nin 65, MHP'nin 50, İYİ Parti'nin 40, Türkiye İşçi Partisi'nin 2, Saadet Partisi'nin 2, Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Parti'nin ise birer milletvekili var.

Mecliste 1 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TBMM'deki parti sayısı 9'a yükseldiTBMM'deki parti sayısı 9'a yükseldiHDP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ile İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın partilerinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçmelerinin ardından Mecliste temsil edilen parti sayısı 9'a yükseldi.
EYT teklifine destek verenlerin oyu 299 olduEYT teklifine destek verenlerin oyu 299 olduEmeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) destek verdiğini açıklayan muhalefet partilerinin toplam oyu 299'u ulaştı.
İçtüzük değişikliği kabul edildiİçtüzük değişikliği kabul edildiTBMM İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
AK Parti-MHP ittifakı için sıcak gelişmeAK Parti-MHP ittifakı için sıcak gelişmeYerel seçimler konusunda AK Parti - MHP arasındaki görüşmeler başlıyor. AK Partili Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki, MHP'lilerle görüşecek.
HÜDA PAR'ın yeni Genel Başkanı Sağlam olduHÜDA PAR'ın yeni Genel Başkanı Sağlam olduHür Dava Partisi'nin 3'üncü Olağan Büyük Kongresinde, Genel Başkanlığına İshak Sağlam seçildi.
BBP'den idam açıklamasıBBP'den idam açıklamasıBBP Genel Başkanı Destici, "İdamı biz siyasi suçlar için istemiyoruz, biz iki suç için istiyoruz. Birincisi sapık katiller, ikincisi ise güvenlik güçlerimizi şehit edenler için istiyoruz." dedi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması08 Ekim 2018 Pazartesi 07:40
  • HÜDA PAR'da kritik gelişme! Belli oldu07 Ekim 2018 Pazar 22:17
  • Külünk'ün evinde silahli maskeli keşif05 Ekim 2018 Cuma 09:33
  • CHP'de Ankara'da yine Mansur Yavaş ismi gündemde05 Ekim 2018 Cuma 08:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oraya bizi Suriye halkı, davet etti05 Ekim 2018 Cuma 07:13
  • Bahçeli: Türkiye'yi kafeslemeye nefesleri yetişmeyecek05 Ekim 2018 Cuma 07:00
  • "Milletin derdi aştır, iştir"05 Ekim 2018 Cuma 06:04
  • Yazarımız Cemal Nar'dan siyasetçilere altın öğüt03 Ekim 2018 Çarşamba 10:23
  • AK Parti teşkilatı, Erdoğan’ı dinleyecek mi?03 Ekim 2018 Çarşamba 08:28
  • AK Parti'nin Ankara adayı Süleyman Soylu mu?03 Ekim 2018 Çarşamba 08:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri