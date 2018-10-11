GİRİŞ 11.10.2018 05:58 GÜNCELLEME 11.10.2018 05:58
Emeklilerin gözü Ocak zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bunun ilk 3 aylık dönemindeki enflasyon belli oldu. Temmuz-Ağustos-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Buna, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek, emeklilerin kesin zam oranı ortaya çıkacak. Yüzde 9.34'lük enflasyona göre, ek ödeme dahil en düşük maaş 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 21 liradan 95 lira artışla bin 116 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük maaş ise 160 lira zamla bin 713 liradan bin 873 liraya ulaşacak. En düşük maaş, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 143 lira artışla bin 677 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 100 lira artışla bin 180 liraya çıkacak. Bu tutarlar, 3 aylık enflasyon verisinin daha eklenmesiyle yükselecek.
11 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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- “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
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SSK'lılara en az 160 TL
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