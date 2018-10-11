11 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:39Güneş 07:04Öğle 12:57İkindi 16:04Akşam 18:38Yatsı 19:57
    • 30°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 94.504 0.07
  • Altın: 232,285 -0.51
  • Dolar: 5,9851 -0.86
  • Euro: 6,9327 -0.48

SSK'lılara en az 160 TL

»
SSK'lılara en az 160 TL
3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.34 zam oluştu. Bu oranla 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda en düşük maaş 160 lira artışla bin 873 lira olacak. 3 veri daha eklenecek, zam yükselecek
SSK'lılara en az 160 TL SSK'lılara en az 160 TL SSK'lılara en az 160 TL


GİRİŞ 11.10.2018 05:58 GÜNCELLEME 11.10.2018 05:58
Emeklilerin gözü Ocak zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bunun ilk 3 aylık dönemindeki enflasyon belli oldu. Temmuz-Ağustos-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Buna, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek, emeklilerin kesin zam oranı ortaya çıkacak. Yüzde 9.34'lük enflasyona göre, ek ödeme dahil en düşük maaş 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 21 liradan 95 lira artışla bin 116 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük maaş ise 160 lira zamla bin 713 liradan bin 873 liraya ulaşacak. En düşük maaş, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 143 lira artışla bin 677 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 100 lira artışla bin 180 liraya çıkacak. Bu tutarlar, 3 aylık enflasyon verisinin daha eklenmesiyle yükselecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni yasa geliyor! Vatandaşın cebine yansıyacakYeni yasa geliyor! Vatandaşın cebine yansıyacakBu ay Meclis’e gelecek 'hal yasası’yla başlatılacak uygulamalar tüketiciden üreticiye tüm kesimlerin cebine yansıyacak. Atılacak önemli adımlarla ucuza tüketim sağlanacak.
Yeni Havalimanı'nda ilk fiyatlar belli olduYeni Havalimanı'nda ilk fiyatlar belli olduTürk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’ndan kampanyalı ücretlerle, Ankara, Antalya, İzmir’e 59, Ercan’a 179 TL ve Bakü’ye 99 dolara uçacak.
Enerjide acele kamulaştırmaEnerjide acele kamulaştırmaTürkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji nakil hatlarının yapımı için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
SSK'lılara en az 160 TLSSK'lılara en az 160 TL3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.34 zam oluştu. Bu oranla 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda en düşük maaş 160 lira artışla bin 873 lira olacak. 3 veri daha eklenecek, zam yükselecek
Fabrika'da iş garantili eğitimFabrika'da iş garantili eğitimManisa'da otomotiv markalarına kalıp ve yedek parça üreten bir firma, kalifiye eleman ihtiyacını, fabrikasında oluşturduğu çıraklık eğitim sınıflarında yetiştirdiği öğrencilerle karşılıyor.
Bakan'dan indirim müjdesi!Bakan'dan indirim müjdesi!Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda yaptığı konuşmada, "Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapılacak" açıklamasında bulundu.
  • Dolar dalgalanıyor08 Ekim 2018 Pazartesi 16:05
  • Benzin ve motorine yeni zam yolda08 Ekim 2018 Pazartesi 12:26
  • "Avm'ler Deprem Toplama Alanlarını da İşgal Etti"08 Ekim 2018 Pazartesi 09:29
  • Ekonomide dengelenme süreci başladı08 Ekim 2018 Pazartesi 07:41
  • Hazine nakit dengesi 8 milyar lira açık verdi06 Ekim 2018 Cumartesi 11:00
  • EPDK akaryakıt şirketlerine ceza yağdırdı!06 Ekim 2018 Cumartesi 10:28
  • Fırıncılar'dan konkordato tehdidi!06 Ekim 2018 Cumartesi 10:21
  • Başkan Erdoğan'ın talimatıyla zirve toplandı06 Ekim 2018 Cumartesi 08:24
  • Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Tazminata garanti06 Ekim 2018 Cumartesi 07:37
  • 1 milyar dolarlık yatırım06 Ekim 2018 Cumartesi 07:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri