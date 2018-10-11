Siirt’te üretip 25 ülkeye yolluyor

Yaklaşık 5 yıl önce Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) teşvik imkanından faydalanarak ağırlıklı üretim alanı bez ambalaj olan fabrika kuran Ertaş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) desteğiyle aldığı 14 üniteli baskı makinesiyle iş hacmini genişletti.
30'u kadın 40 kişiye istihdam sağlayan Ertaş'ın kurduğu fabrikada üretilen ürünler kısa sürede iç piyasanın yanı sıra Avrupa ülkelerinden de talep gördü. Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya başta olmak üzere 25 Avrupa ülkesine ihracat yapan Ertaş, "Çalışan sayımız yılbaşından sonra 70'e ulaşacak. Hedefimiz 300 kişiyi bu çatı altında istihdam etmek. İnşallah gelecek yıl ihracatımızı 3'e katlayacağız" dedi..