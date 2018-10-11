Sokağını temiz tutanlara bulaşık makinesi hediye

İlçede çöp toplamaya gittikleri Tekel Mahallesi'ndeki 108. Sokak'ta her gün temiz bir sokakla karşılaşan Kurtalan Belediyesi Temizlik Müdürlüğü personeli, durumu Belediye Başkanı Nevzat Karaatay'a aktardı.

BULAŞIK MAKİNESİ HEDİYE EDİLDİ

Konuyu araştıran Karaatay, sokak sakinlerinin her sabah önce sokağı sonra da bahçelerini temizlediklerini öğrenmesi üzerine 7 evin bulunduğu sokak sakinlerini bulaşık makinesiyle ödüllendirmeye karar verdi.

Temiz sokağı ziyaret ederek görüştüğü ailelere bulaşık makinesini teslim eden Karaatay, gösterdikleri örnek davranıştan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Başkan Karaatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak sakinlerinin davranışının örnek teşkil ettiğini söyledi.

'HEP TEMİZ GÖRDÜK ÖDÜLLENDİRMEYE KARAR VERDİK'

Her incelemelerinde temiz bir sokakla karşılaştıklarını dile getiren Karaatay, şunları söyledi:

"Hep böyle temiz gördük ve ödüllendirmeye karar verdik. İhtiyaçlarını sorduğumuzda bulaşık makinesine ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Bu sokağı temiz tuttukları için buradaki sokak sakinlerine bulaşık makinesini hediye ettik. Onlara minnettarız ve bu şekilde bir jest yaptık. İnşallah bu durum bütün ilçeye yayılacak ve bölgeye de örnek teşkil edecek."

'ÖDÜLLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bu davranışın örnek olmasını temenni ettiklerini aktaran Karaatay, "Biz de belediye olarak onları her zaman ödüllendirmeye hazırız. Bu tür örnek davranışlarda bulunanları çeşitli şekillerde ödüllendirmeye devam edeceğiz. Yeter ki çevremizi temiz tutalım ve bu güzel davranışları sergileyelim." dedi.

Sokak sakinlerinden Celal Mingö de temizlik konusunda sokak sakinlerinin yanında belediyenin de gerekli çalışmaları yaptığını anlatarak Karaatay ve belediye personeline teşekkür etti.

Samia Zereş de her sabah erkenden çocukların uyuduğu sırada sokak temizliğine başladıklarını anlattı.

'ÖNCE SOKAĞIMIZI SONRA BAHÇEMİZİ TEMİZLİYORUZ'

Komşu kadınlarla el birliğiyle temizlik yaptıklarını belirten Zereş, "Önce sokağımızı temizleyip yıkıyoruz sonra kendi evimizin ve bahçemizin temizliğini yapıyoruz. Başkanımızdan da Allah razı olsun." diye konuştu.

Feleknas Karataş da çevrenin temizliği için her sabah sokaklarını gönüllü temizlediklerini dile getirdi.

'ÖDÜLDEN HABERİMİZ YOKTU'

Bu davranışlarından dolayı ödüllendirilmeleri karşısında sürpriz yaşadıklarını ifade eden Karataş, şunları kaydetti:

"Bu ödülden haberimiz yoktu. Böyle bir talebimiz de olmadı. Her gün temizlediğimiz için gelip bizi ödüllendirdiler. 20 yıldır burada yaşıyorum. Sokakta kilitli parke taşı yapılmadan önce de her sabah temizlik yapıyorduk ve kilitli parke taşı olduktan sonra da daha kolay şekilde temizlik yapıyoruz."