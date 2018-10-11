Yeni yasa geliyor! Vatandaşın cebine yansıyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında bu ay Meclis'e geleceğini açıkladığı 'hal yasası'yla atılacak adımlar tüketiciden üreticiye tüm kesimlerin cebine yansıyacak.

Yasa kapsamında atılacak 15 adımla aracı zinciri azalırken, ucuza tüketim sağlanacak. Gıdada destek yatırımın yüzde 50'sini aşacak.

Et, balık, çiçek de sebze halinde toplu satılacak. Yerli soğutuculu taşımaya destek yüzde 75'e ulaşacak.

Komisyonculuk kaldırılacak, aracılık maliyetleri düşecek.

Ürünler tüketiciye daha taze ve daha uygun fiyatla ulaşacak.

İşletme-lojistik maliyetleri düşecek.

Gıda Komitesi çalışmaları kapsamında iç piyasada önemli ürünlerde enflasyona neden olacak fiyat hareketlerine karşı gümrük vergisi düzenlemeleri de devam edecek.



4 KOLDAN MÜCADELE



Ticaret Bakanlığı enflasyonla mücadele programına 'hal yasası', denetimler, yerli üretim, dış ticaret politikaları ile destek verecek. Gıda enflasyonunu düşürmeyi, sebze ve meyve ticaretinde köklü dönüşümleri içeren 'hal yasası' hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek. Hallerin fiziksel altyapısı yenilenerek, modernizasyonu sağlanacak.



Nakliye ve depolama süreçlerinde yapılan iyileştirmeler yaş meyve ve sebzede kaybı azaltacak.

Üretici örgütlerine sağlanan avantajlar artırılarak, üreticiden tüketiciye arz zinciri kısalacak ve komisyon sebebiyle gereksiz fiyat artışlarının önüne geçilecek.



15 ADIMDA FİYATLAR BÖYLE DÜŞECEK



Hal Yasası kapsamında yapılacak düzenlemeler gıda enflasyonunun düşürülmesine katkı verecek. Fiyatların aşağı çekilmesine katkı sunacak 15 önemli adım şöyle:



1- Avrupa ülkelerinde olduğu gibi haller, sebze meyve yanında balık, tavuk, et, çiçek ve diğer gıda ürünlerinin satılacağı merkezler olacak. Dünya standartlarına yaklaşacak.



2- Meyve-sebzede hal yatırımı stratejik yatırım kapsamına alınıyor. Üreticinin yatırım yükünü devlet omuzlayacak.



3- Gıdada üretim, tedarik, perakende başta olmak her aşaması için özel teşvikler verilecek. Gıdada destek yatırımın yüzde 50'sini aşacak.



4-Bölge bölge mega haller kurulacak. Birbirine yakın iller için ortaklaşa kullanılacak haller yapılması seçenekler arasında bulunuyor.



5- Toplam 176 halin yaklaşık 100 tanesi toplama merkezine dönüşecek. Bunlar hal kapsamından çıkacağı için maliyetleri de düşecek.



6-Sebze- meyve ürünlerinde fire azalacak, kalite yükselecek ürünler tüketiciye daha uygun fiyata ulaşacak.



7-Hal kayıt sistemi daha yaygın kullanılacak. Sebze-meyve ticaretinde yüzde 40'a varan kayıt dışılık azalacak.



8- Paketleme tesisi kuran, lojistiğini, taşımasını yapana farklı oranlarda teşvik uygulanacak. Yerli soğutuculu taşımaya destek yüzde 75'e ulaşacak.



9-Komisyonculuk kaldırılacak, aracılık maliyetleri düşecek.



10-Lisanslı depoculuk sistemine vergi, kira sübvansiyonu gibi destekler sürecek.



11-Uygulanacak standart ile ürünler tüketiciye daha taze ve uygun fiyatla gelecek.



12- Lojistik merkez kuranlara düşük faizli kredi verilecek. Taşıma ve lojistik ayrı ayrı desteklenecek.



13-Toplama merkezlerindeki paketleme tesisleri de teşvik edilecek. Böylece ürünün toplanan merkezlerden belli standartlarda sevki sağlanacak.



14- Organize Sanayi Bölgeleri'ne benzer hal yönetimleri oluşturulacak, giderler bu yönetimlerden karşılanacak.



15- İllere depo izni verilirken, teşviklerden yararlanma imkanı sağlanacak.



BELEDİYELER ALARMA GEÇTİ



Büyükşehirler başta olmak üzere tüm belediyelerde zabıta daireleri bünyesinde "Tüketici Hakları Zabıta Amirliği" oluşturuluyor. Gelecek dönemde zabıtaların fiyat artışları konusunda daha etkin rol oynaması sağlanacak. Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı bildirimi uygulaması olan mobil şikâyet hattını da kısa sürede tüketicilerin kullanımına YENİ ASIR