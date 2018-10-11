11 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
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Bilgisayar oyunlarından etkilenip bunu yaptı

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Konya'da, iddiaya göre, bilgisayar oyunlarından etkilenip elinde bıçakla market kasasını soymaya kalkışan 17 yaşındaki M.G.E. , çevredekiler tarafından yakalandı.
Bilgisayar oyunlarından etkilenip bunu yaptı
Bilgisayar oyunlarından etkilenip bunu yaptı Bilgisayar oyunlarından etkilenip bunu yaptı Bilgisayar oyunlarından etkilenip bunu yaptı

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Hocafakıh Caddesi'nde bir markette meydana geldi. Yüzünü atkı ile örten, kapüşonlu M.G.E., elinde bıçakla markete girdi. Şüpheli, görevlinin yerinde olmadığını görünce kasaya yöneldi. Kasanın kilidini açamayan M.G.E., ardından sigara dolabını da açamayınca marketten çıkıp kaçmaya başladı. Çevredekiler durumu fark edip, şüpheliyi kovaladı. Bu sırada bir kişinin attığı meyve kasası parçası isabet edince şüpheli elindeki bıçağı yere düştü. Kovalamaca sonucu yakalanıp dövülen M.G.E., olay yerine gelen polise teslim edildi.
 

Şüpheli M.G.E., polislere, bilgisayar oyunlarından etkilenip market soymaya kalkıştığını söyledi. Gözaltına alınan M.G.E., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bilgisayar oyunlarından etkilenip bunu yaptıBilgisayar oyunlarından etkilenip bunu yaptıKonya'da, iddiaya göre, bilgisayar oyunlarından etkilenip elinde bıçakla market kasasını soymaya kalkışan 17 yaşındaki M.G.E. , çevredekiler tarafından yakalandı.
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