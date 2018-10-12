12 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bürokrasinin azaltılması' genelgesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bürokrasinin azaltılması' genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bürokrasinin azaltılması' genelgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bürokrasinin azaltılması' genelgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bürokrasinin azaltılması' genelgesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede Erdoğan, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılmasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öncelikli hedeflerinden olduğunu vurguladı.

Kamu hizmetlerinde hantallığa neden olan hususların ortadan kaldırılmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu itibarla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelgede, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.

 

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