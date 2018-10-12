'Uzman çavuş ve jandarmalara 3600 ek gösterge verilmeli'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, "Uzman çavuşlarımıza kadro verilmesini istiyoruz. Ayrıca uzman çavuş ve jandarmalarımıza 3600 ek gösterge bağlanması gerekir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uzman çavuş ve uzman jandarmaların sorunlarını gündeme taşıdı. Sayıları 100 bini bulan uzman çavuşların TBMM'den bir karar ve irade beklediklerini ifade eden Yönter, "Uzman çavuşlarımız lejyoner değil, paralı asker değil. Vatanları için canını ve kanını ortaya koyan kahramanlardır. Bu kahramanlara iş güvencesi olsun istiyoruz. Terörle mücadelede moralleri yüksek olsun istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Uzman çavuşlarımız terörle mücadelede kanlarını ve canların veriyor. Ama bizler kadro veremiyoruz. Kan ve canlarını veren kahramanlara kadro verilmez mi? Helikoptere 8 kahraman sığıyor da orduevine mi sığmıyor?" diyen Yönter, orduevlerinin kapılarının açılması için yasal bir engelin bulunmadığını, idari bir tasarruf ile sorunun çözülebileceğini dile getirdi.

İzzet Ulvi Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzman çavuşlarımız 45 yaşına kadar çalışıyor. Yaş sınırından dolayı kamu kuruluşlarında göreve başlatılıyor. Uzman çavuşlarımız kamu kurumlarında görev başladıktan sonra yaşı bekliyor. Yaşını dolduran kahramanlarımız memur olarak emekli oluyor. Ayrıca kamu kuruluşlarında görevlendirilen uzman çavuşlar 45 yaşından sonra yeniden göreve başlamış gibi işe başlıyor. Uzman çavuşluktan kaynaklanan bütün haklarını kaybediyor, maaşları düşüyor. Bunlar uzman çavuş kimliği istiyorlar."

"Uzman çavuş ve jandarmalara 3600 ek gösterge verelim"

Uzman jandarmaların da sorunlarının çözülmesine işaret eden Yönter, hem uzman çavuşların hem de uzman jandarmaların 3600 ek gösterge ile çalıştırılması gerektiğini söyledi. Yönter, "Uzman jandarmalarımızın okullarda geçirdikleri bir yıllık eğitimin fiili hizmete sayılmasını sağlamamız lazım. Astsubaylara verilen hakların uzman jandarmalara da verilmesi gerekiyor. Ayrıca uzman çavuş ve jandarmalarımıza 3600 ek gösterge bağlanmasını talep ediyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, ekonomide dalgalanmanın yaşandığı bir süreçte taleplerinin karşılanmasının mümkün olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Yönter, hazırladıkları teklif ile bu uygulamanın Hazineye 1 liralık bile külfet olmayacağını ve AK Parti'nin de kendilerine daha önce destek sözü verdiğini anımsattı.

Toplantıya, MHP'nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da katıldı.