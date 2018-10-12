Terim'in kızına hakarete hapis ve para cezası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Anıl Ulaş Durna, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve kızları Buse Terim Bahçekapılı tarafından açılan 60 bin liralık tazminat davası da karara bağlandı.
Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, davalı Anıl Ulaş Durna'nın, davacılar Fatih Terim, Fulya Adalet Terim ve Buse Terim Bahçekapılı'ya faiziyle birlikte beşer bin liradan toplam 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.