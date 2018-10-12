Boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ’da 4 çocuk annesi Şeyda Ayyıldız (33), boşanmak istediği kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Saray ilçesine bağlı Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyyar köftecilik yapan 12 yıllık eşinden uğradığı şiddete daha fazla dayanamayan 4 çocuk annesi 33 yaşındaki Şeyda Ayyıldız, evi terk etti. Bir fabrikada çalışan Şeyda Ayyıldız, kendisine yeni bir hayat kurmak için boşanmaya karar verdi. Eşini boşanmaktan vazgeçiremeyen Hakan Ayyıldız (41) ise önceki gün işe gitmek için evden çıkan eşini birçok kez bıçakladı.

İHBAR EDİP KAÇTI

Şeyda Ayyıldız, kanlar içinde yere yığılırken, polisi arayan Hakan Ayyıldız, "Karımı öldürdüm, gelin beni alın" dedi. Ancak, polis gelmeden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOGARDA YAKALANDI

Olay yerine koşan çiftin büyük kızları, annesinin cesedini görünce sinir krizleri geçirdi. Genç kadının cansız bedeni, polis ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kendisi ihbar ettikten sonra kaçan Hakan Ayyıldız ise otobüsle geldiği Çerkezköy otogarında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KOLİ BANDIYLA BOĞDU

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde de güvenlik korucusu Orhan Ç., sabah saatlerinde nöbet dönüşü 2 çocuğunun annesi Nihal Ç. ile tartıştı. Tartışmayı duyan mahalle sakinleri olayı polise bildirdi. Mahalleye gelerek çiftin evine giren polis ekipleri, Nihal Ç.'yi, boğazına dolanan koli bandı ile boğulmuş halde buldu. Nihal Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kulp İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, kaçan Orhan Ç.'nin yakalanması için soruşturma başlattı.

Öte yandan Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde ev sahipleri ile kiracılar arasında çıkan kavgada 2 kişi baçıklanarak öldürüldü. Diyarbakır Bismil'de de esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Sabah