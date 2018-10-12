Kombinde ağırlık üç büyükşehirde

AK Parti ve MHP'nin yerelde de ittifak görüşmelerinde gündeme gelen 'kombin' için üç farklı yöntem konuşuluyor. Erdoğan-Bahçeli zirvesinde ele alınacak kombin modelinde Adana, Mersin, Manisa kritik öneme sahip

AK Parti ile MHP arasında yürütülen yerelde ittifak görüşmelerinde MHP'nin ortaya koyduğu "kombin" modelinde Adana, Mersin, Manisa Büyükşehir Belediyeleri kritik öneme sahip. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde de bu üç büyük şehrin durumu öne çıkacak.AK Parti ile MHP arasında oluşturulan heyetler, yerel seçimlerde nasıl bir ittifak modelinin işletilebileceğine ilişkin genel bir çerçeve hazırlıyor.

ÜÇ FARKLI YÖNTEM

Star'ın haberine göre kulislerde, ittifak formülüyle ilgili olarak, ittifakın "bir partinin adayının desteklenmesi", "başkan bir partiden, başkan yardımcısı diğer partiden olması" ya da "bir partinin adayının listesinde diğer partiden isimlere yer vermesi" şeklinde olabileceği ifade ediliyor. İki parti kurmaylarının hazırlayacağı çerçevede bu formüllerden hangilerinin işletilebileceğiyle ilgili bir ön çalışma olacak. Liderlerin görüşmesinde ise bu formülün nasıl işletileceği vücut bulacak. MHP kulislerinde, formülün, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı "kombin" üzerinden hazırlanabileceği dile getiriliyor. Bu da, güçlü olan partinin adayının desteklenmesi yönünde. MHP'nin kombininin, Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmede netleşmesi bekleniyor.

ANKARA-İZMİR ZİRVEDE

MHP yönetiminin, MHP'nin elinde bulunan Adana, Mersin ve Manisa Büyükşehir belediye başkanlıklarının tekrar kendilerine bırakılması konusuna önem verdikleri belirtiliyor. İstanbul'dan aday göstermeyeceğini ilan eden Bahçeli'nin, Ankara ve İzmir gibi diğer büyükşehirler konusundaki görüşlerini Başkan Erdoğan'a iletmesi bekleniyor. İkil liderin önündeki önemli seçeneklerden bir diğerini de İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri oluşturacak. MHP'nin, üç büyükşehir ile ilgili bir prensip kararına varılması durumunda, elinde bulundurduğu diğer 4 il belediyesi için AK Parti'nin eğilimine göre hareket edebileceği belirtiliyor. MHP'lilerin yaklaşımı, Güneydoğu bölgesinde özellikle şu anda kayyumla yönetilen belediyelerde AK Parti adaylarının desteklenmesi.

İki parti tek adayı destekleyebilir

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, seçim ittifakına ilişkin, "Bizim bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu." dedi. Şentop, Antalya Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ı ziyaretinde başkanlık seçimi sırasında yerel seçimlerle ilgili bir çalışma yapıldığını ancak henüz altyapısının hazır olmadığını söyledi. Şentop, isteyen partilerin ittifak yapabileceğini bildirerek şunları kaydetti: "Bizim bir kişiyi birden fazla partinin aday olarak destekleyebilmesi yönünde bir önerimiz oldu. Bir belediye başkanı üzerinde anlaşılırsa bunun şöyle bir faydası var. Bir parti seçime girmezse diyelim oy pusulasında da yer almıyor. Oy pusulaları her seçim bölgesinde ayrı ayrı basılıyor. Seçime katılan oy pusulasında yer alıyor, katılmayan ise yer almıyor."

İş Bankası için teklif gelirse destek veririz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse, biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz" dedi. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın İş Bankası'na ilişkin sözleri üzerine parti genel merkezinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. 19 Eylül 2018'de MHP muhabirleriyle bir araya geldiği yemekte İş Bankası ile ilgili görüşlerini açık bir şekilde ifade ettiğini anımsatan Bahçeli, şunları söyledi: "Demiştim ki CHP'nin 'Atatürk'ün mirası' diye nitelendirilen payını Türk milletine iade etmesi gerekir. Atatürk'ün gerçek varisi Türk Milleti'dir. Cumhurbaşkanı'nın Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama doğrultusunda, şayet İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk milletine devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse, biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz. Tekraren ifade ediyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisi büyük Türk Milleti'dir."