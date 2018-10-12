12 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:41Güneş 07:05Öğle 12:57İkindi 16:03Akşam 18:37Yatsı 19:56
    • 20°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 94.748 0.33
  • Altın: 231,735 -0.48
  • Dolar: 5,9063 -1.32
  • Euro: 6,8497 -1.13

Ardahan'da üzerine dolap devrilen öğrenci yaşamını yitirdi

»
Ardahan'da kaldığı yatılı okulda üzerine dolap devrilen 10 yaşındaki Zerrin Koç hayatını kaybetti.
Ardahan'da üzerine dolap devrilen öğrenci yaşamını yitirdi
Ardahan'da üzerine dolap devrilen öğrenci yaşamını yitirdi Ardahan'da üzerine dolap devrilen öğrenci yaşamını yitirdi Ardahan'da üzerine dolap devrilen öğrenci yaşamını yitirdi

Ardahan'ın Karagöl Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulunun yatılı kısmında kalan 5. sınıf öğrencisi Zerrin Koç (10), akşam odasında arkadaşlarıyla oynarken üzerine elbise ve kitap koymak için kullandıkları dolap düştü. Yaralanan küçük kız, görevlilerin haber vermesi sonucu ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Olayın ardından Ardahan Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ve Koç'un yakınları hastaneye gelerek konuya ilişkin bilgi aldı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, küçük kızın üzerine dolap düştüğü için hayatını kaybettiğini belirterek, "İlk aldığımız bilgi arkadaşlarıyla oynarken kaldığı odada kullandığı dolap üzerine düşüyor. Dolabın altında kalan küçük kızımız yaralanıyor ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı, idari yönden de soruşturma başlatacağız" dedi. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ardahan'da üzerine dolap devrilen öğrenci yaşamını yitirdiArdahan'da üzerine dolap devrilen öğrenci yaşamını yitirdiArdahan'da kaldığı yatılı okulda üzerine dolap devrilen 10 yaşındaki Zerrin Koç hayatını kaybetti.
MEB: Yaklaşık 142 milyon ders kitabı dağıtılmıştırMEB: Yaklaşık 142 milyon ders kitabı dağıtılmıştırMilli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan yaklaşık 142 milyon adet ders kitabının öğrencilere dağıtıldığını bildirdi.
Okul bahçesindeki Atatürk büstünü çaldılarOkul bahçesindeki Atatürk büstünü çaldılarMersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokulun idarecileri, bahçedeki Atatürk büstünün çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu.
AGD temsilcisinden iddialı sözlerAGD temsilcisinden iddialı sözlerAnadolu Gençlik Derneği’nin İstanbul Üniversite Komisyon Başkanı Mehmet Yaroğlu, "İstanbul’da okuyup AGD’de bulunmuş bir genç 4 fakülte bitirmiştir" dedi.
Küçük kızın servis çilesi son bulduKüçük kızın servis çilesi son bulduTekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Havva Gazel, "yol bozuk" diye gitmeyi reddeden servis aracı sahiplerinin, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ikna edilmesiyle okuluna kavuştu.
Uyuşturucuyla yanınıza yanaşmaya çalışanlarla sakın konuşmayınUyuşturucuyla yanınıza yanaşmaya çalışanlarla sakın konuşmayınİçişleri Bakanı Soylu, "Herhangi bir uyuşturucuyla yanınıza yanaşmaya çalışanlarla sakın konuşmayın. Size verdikleri zehirler, zihninizi açmaz, bilakis hayatınızı karartır, sakın itibar etmeyin." dedi.
  • Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım17 Eylül 2018 Pazartesi 11:03
  • Fedakar öğretmenler okulu yeniledi17 Eylül 2018 Pazartesi 10:08
  • Savaşın çocuklarının eğitim-öğretim yılı heyecanı17 Eylül 2018 Pazartesi 10:05
  • İlk ders zili bugün çaldı17 Eylül 2018 Pazartesi 08:50
  • Okul servisi ücretleri zamlandı07 Eylül 2018 Cuma 09:26
  • Devlet yurdu başvuruları başladı03 Eylül 2018 Pazartesi 11:17
  • Cumhurbaşkanı'ndan tek ders kursu talimatı: Kapatın31 Ağustos 2018 Cuma 10:32
  • Üniversiteden yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:40
  • Bütün Türkiye bir 'kongre' etmiyor08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:30
  • YÖK'ten öğrencilere müjdeli haber!03 Ağustos 2018 Cuma 21:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri