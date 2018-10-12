12 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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CHP'de aday enflasyonu!

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CHP'de aday enflasyonu!
CHP'de aday enflasyonu yaşanıyor, şimdilik İstanbul’un 5, Ankara’nın da 4 adayı var.
CHP'de aday enflasyonu! CHP'de aday enflasyonu! CHP'de aday enflasyonu!

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün yapılacak Belediye Başkanları toplantısında seçim çalışmalarının resmen başlanması bekleniyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un koordinasyonundaki araştırma ekipleri bugün itibarıyla sahada anket çalışması yapmaya başlayacak. Aday başvuruları ise 19 Ekim'den sona erecek. 

Başkanlarının belirlenmesi için CHP’de anket ve eğilim yoklamaları devam ederken, kulislerde de büyükşehir adayları için her gün yeni isimler ortaya atılıyor. Daha önce İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Genel Başkan Yardımcıları Akif Hamzaçebi ile Aykut Erdoğdu, İstanbul için adaylığını açıklamıştı. İstanbul’a talip olan son isim ise Mahmut Tanal oldu. Tanal, daha öncede İstanbul’a aday olacağını açıklamıştı. Kulislerde ise CHP’nin tartışmalı ismi Muharrem İnce’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabileceği konuşuluyor. İnce’nin, parti üyelerinin oy kullanacağı ‘ön seçim’ yönteminin uygulanması hâlinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını koyabileceği ileri sürülüyor.

CHP’de Ankara için de aday yığılması var. Geçen dönem aday gösterilen Mansur Yavaş ile Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun ismi öne çıkıyor. Genel Merkez’in Mansur Yavaş’ın adaylık teklifini kabul etmemesi hâlinde Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu’na teklif götüreceği yorumları yapılıyor. Ayrıca CHP'nin TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve Cengiz Topel Yıldırım isimleri de kulislerde konuşuluyor. 

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