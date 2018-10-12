12 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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Liseli kızlar sokak ortasında yaka paça kavga etti

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ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde, okul çıkışı buluşan lise öğrencisi 2 kızın sokak ortasındaki kavgası, onları ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan arkadaşlarınca kaydedildi. Liseli kızları, kavga ederken gören çevredekiler, güçlükle ayırdı.
Liseli kızlar sokak ortasında yaka paça kavga etti
Liseli kızlar sokak ortasında yaka paça kavga etti Liseli kızlar sokak ortasında yaka paça kavga etti Liseli kızlar sokak ortasında yaka paça kavga etti

Öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda isimleri öğrenilemeyen lise öğrencisi 2 kız, iddiaya göre, okul çıkışında sokakta buluştu. Lisede okuyan aynı erkek öğrenciden hoşlandıkları öne sürülen kızlar, tartışmaya başladı. 

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekerek, yere düşürdü. Yerdeki kızın üzerine doğru eğilen liseli, tokat attı. Bu anlar, liselileri ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kız arkadaşlarınca kaydedildi. Kızları sokak ortasında kavgaederken görenler, güçlükle ayırdı. Ayağa kalktıktan sonra birbirine hakaret eden liseli kızlar, olay yerinden ayrıldı.

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