13 Ekim 2018 Cumartesi2 Safer 1440
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Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar lirayı aştı

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Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar lirayı aştı
Merkezi yönetim bütçesinde, ülke güvenliğinde görev alan kurumlara gelecek yıl 102,8 milyar liralık ödenek tahsis edildi.
Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar lirayı aştı Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar lirayı aştı Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar lirayı aştı

 

Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) kapsamında, genel bütçeli kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi savunma ve güvenlikle ilgili işlerde sorumluluk üstlenen kurumlara önemli miktarda kaynak ayrıldı.

Söz konusu kurumlara 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde 84,6 milyar lira ödenek tahsis edilirken, bu miktar gelecek yıl için 102,8 milyar lira olarak öngörüldü. Ödenek miktarındaki artış yüzde 21,5'e karşılık geldi.


Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak, yaklaşık 46,5 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, 33,6 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

Jandarma Genel Komutanlığının faaliyet ve ihtiyaçları için 19,6 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı için 2,2 milyar liralık kaynak tahsis edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına 869 milyon lira, Savunma Sanayii Başkanlığına 88 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 32 milyon lira ödenek ayrıldı.

Ödenek miktarındaki değişime bakıldığında en fazla artış yüzde 47,3 ile Jandarma Genel Komutanlığında gerçekleşti. Jandarma Genel Komutanlığını ödenek artışında yüzde 33 ile Savunma Sanayii Başkanlığı, yüzde 27,3 ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, yüzde 20,8 ile Emniyet Genel Müdürlüğü, yüzde 15 ile Milli Savunma Bakanlığı izledi.

MİT Başkanlığının ödeneği ise yüzde 7,6 azaldı. 

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