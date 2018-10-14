14 Ekim 2018 Pazar2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:43Güneş 07:07Öğle 12:56İkindi 16:01Akşam 18:34Yatsı 19:53
    • 24°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 96.657 2.01
  • Altın: 230,011 -1.22
  • Dolar: 5,9313 -0.90
  • Euro: 6,8595 -0.99

Asgari ücret için ‘2 bin TL’ randevusu

»
Sendikalar bu hafta bir araya gelerek yeni yılda asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını talep edecek. Üstelik sendikalar bu rakamın yıl sonunu beklemeden Kasım ve Aralık’ta da uygulamaya konulmasını istiyor
Asgari ücret için ‘2 bin TL’ randevusu
Asgari ücret için ‘2 bin TL’ randevusu Asgari ücret için ‘2 bin TL’ randevusu Asgari ücret için ‘2 bin TL’ randevusu

Yıl sonuna yaklaşırken herkesin gözü kulağı asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.  2 yıldır uygulanan tek tip asgari ücret uygulaması, ücret miktarını ilk aylara göre yüksek belirlenmiş olarak gösteriyor olsa da yıl içerisinde ne yazık ki önemli ölçüde kayıplar oluyor.

TOPLANIYORLAR

2016 öncesinde 6 ayda bir zamlanan asgari ücret, 2016 yılından itibaren yılda bir defa zam olacak ve tüm yol boyunca kullanılacak şekilde kararlaştırıldı. Genel seçim öncesi en büyük kozlardan biri olan asgari ücret, 2015’i 1.000 TL ile kapatmış, 2016’ da  1.300 TL olarak belirlenmişti. 2017 yılında 1.404 TL, 2018’de de yüzde 14.2’lik artışla 1.603 TL olarak hayatına devam ediyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) başkanları bu hafta içerisinde bir araya gelerek asgari ücrette arttırılacak tutarın net 2 bin lira olarak kararlaştırılması ve bunun yeni yılı beklemeden uygulanmaya konulmasını talep edecekleri bildirildi. Yüksek enflasyon rakamları karşısında işçilerin ücretlerinin geçinmeleri açısından yeterli oranda olmadığını belirten DİSK ve Türk-İş yapılacak olan artışın mali yükümlülüklerinin işsizlik fonunda biriken tutardan da desteklenebileceğini aktardılar.

AÇILIŞ RAKAMI 2 BİN LİRA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi temsilcisi konumunda bulunan Türk-İş komisyonda açılışın en düşük 2 bin TL üzerinden açılacağını aktardı. İşçilerin ortalama bir hayat standartlarında geçimlerini sağlayabilmeleri adına en düşük ücretin 2 bin 600 lira olması gerektiğini savunan Türk-İş bu yönde teklifini komisyonda da dile getirecek.

2 bin liralık net asgari ücret tutarına hükümet tarafından yeterli destek gelmesi halinde işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu da sıcak bakıyor.

Ancak asgari ücret desteğine ilişkin hükümet kanadından yapılan henüz net bir açıklama da bulunmuyor. Aslında istenmesi planlanan 2 bin liralık asgari ücret son açıklanan verilere göre de son derece mütevazi duruyor. 1 kişinin aylık geçim maliyeti 1.949 liraya, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.757 liraya yükselmiş durumda. Yoksulluk sınırı da 6 bin 77 lira olmuş. Son 12 aylık gıda enflasyonu yüzde 20’nin üzerinde. Bu rakamlarla nasıl durmasın ki?

VATAN

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Asgari ücret için ‘2 bin TL’ randevusuAsgari ücret için ‘2 bin TL’ randevusuSendikalar bu hafta bir araya gelerek yeni yılda asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını talep edecek. Üstelik sendikalar bu rakamın yıl sonunu beklemeden Kasım ve Aralık’ta da uygulamaya konulmasını istiyor
Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar lirayı aştıSavunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar lirayı aştıMerkezi yönetim bütçesinde, ülke güvenliğinde görev alan kurumlara gelecek yıl 102,8 milyar liralık ödenek tahsis edildi.
Süreç hızlandı! Türkiye dolardan vazgeçecekSüreç hızlandı! Türkiye dolardan vazgeçecekRus medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ülkelerine ticari ilişkilerde yerel paraya geçme çağrısını değerlendirdi
Kiracılara kritik uyarı! Bu tuzağa düşmeyinKiracılara kritik uyarı! Bu tuzağa düşmeyinTüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat İzzet Doğan, Yargıtay'ın içtihadına göre konutta yıllık kira artışında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık artışının değil 12 aylık ortalamasının dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Fiyatı 2 TL'ye kadar düştüFiyatı 2 TL'ye kadar düştüKastamonu’nun İnebolu ilçesinde palamut bolluğu balıkçıları sevindirdi. Palamutun tane fiyatı balıkçı tezgahlarında 2 liraya kadar düştü.
Yeni yasa geliyor! Vatandaşın cebine yansıyacakYeni yasa geliyor! Vatandaşın cebine yansıyacakBu ay Meclis’e gelecek 'hal yasası’yla başlatılacak uygulamalar tüketiciden üreticiye tüm kesimlerin cebine yansıyacak. Atılacak önemli adımlarla ucuza tüketim sağlanacak.
  • Yeni Havalimanı'nda ilk fiyatlar belli oldu11 Ekim 2018 Perşembe 11:34
  • Enerjide acele kamulaştırma11 Ekim 2018 Perşembe 11:33
  • SSK'lılara en az 160 TL11 Ekim 2018 Perşembe 08:28
  • Fabrika'da iş garantili eğitim10 Ekim 2018 Çarşamba 17:11
  • Bakan'dan indirim müjdesi!09 Ekim 2018 Salı 14:34
  • Dolar dalgalanıyor08 Ekim 2018 Pazartesi 16:05
  • Benzin ve motorine yeni zam yolda08 Ekim 2018 Pazartesi 12:26
  • "Avm'ler Deprem Toplama Alanlarını da İşgal Etti"08 Ekim 2018 Pazartesi 09:29
  • Ekonomide dengelenme süreci başladı08 Ekim 2018 Pazartesi 07:41
  • Hazine nakit dengesi 8 milyar lira açık verdi06 Ekim 2018 Cumartesi 11:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri