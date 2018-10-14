Asgari ücret için ‘2 bin TL’ randevusu

Sendikalar bu hafta bir araya gelerek yeni yılda asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını talep edecek. Üstelik sendikalar bu rakamın yıl sonunu beklemeden Kasım ve Aralık’ta da uygulamaya konulmasını istiyor

Yıl sonuna yaklaşırken herkesin gözü kulağı asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. 2 yıldır uygulanan tek tip asgari ücret uygulaması, ücret miktarını ilk aylara göre yüksek belirlenmiş olarak gösteriyor olsa da yıl içerisinde ne yazık ki önemli ölçüde kayıplar oluyor.

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2016 öncesinde 6 ayda bir zamlanan asgari ücret, 2016 yılından itibaren yılda bir defa zam olacak ve tüm yol boyunca kullanılacak şekilde kararlaştırıldı. Genel seçim öncesi en büyük kozlardan biri olan asgari ücret, 2015’i 1.000 TL ile kapatmış, 2016’ da 1.300 TL olarak belirlenmişti. 2017 yılında 1.404 TL, 2018’de de yüzde 14.2’lik artışla 1.603 TL olarak hayatına devam ediyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) başkanları bu hafta içerisinde bir araya gelerek asgari ücrette arttırılacak tutarın net 2 bin lira olarak kararlaştırılması ve bunun yeni yılı beklemeden uygulanmaya konulmasını talep edecekleri bildirildi. Yüksek enflasyon rakamları karşısında işçilerin ücretlerinin geçinmeleri açısından yeterli oranda olmadığını belirten DİSK ve Türk-İş yapılacak olan artışın mali yükümlülüklerinin işsizlik fonunda biriken tutardan da desteklenebileceğini aktardılar.

AÇILIŞ RAKAMI 2 BİN LİRA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi temsilcisi konumunda bulunan Türk-İş komisyonda açılışın en düşük 2 bin TL üzerinden açılacağını aktardı. İşçilerin ortalama bir hayat standartlarında geçimlerini sağlayabilmeleri adına en düşük ücretin 2 bin 600 lira olması gerektiğini savunan Türk-İş bu yönde teklifini komisyonda da dile getirecek.

2 bin liralık net asgari ücret tutarına hükümet tarafından yeterli destek gelmesi halinde işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu da sıcak bakıyor.

Ancak asgari ücret desteğine ilişkin hükümet kanadından yapılan henüz net bir açıklama da bulunmuyor. Aslında istenmesi planlanan 2 bin liralık asgari ücret son açıklanan verilere göre de son derece mütevazi duruyor. 1 kişinin aylık geçim maliyeti 1.949 liraya, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.757 liraya yükselmiş durumda. Yoksulluk sınırı da 6 bin 77 lira olmuş. Son 12 aylık gıda enflasyonu yüzde 20’nin üzerinde. Bu rakamlarla nasıl durmasın ki?

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